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Économie

Temps de lecture : 48s

La Régie de l’énergie lance un site pour comparer les prix de l’essence

Émile Boudreau
Le 02 avril 2026 — Modifié à 10 h 17 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

La Régie de l’énergie a annoncé le lancement de Régie essence Québec, un nouveau site Web permettant au public de consulter les prix de l’essence offerts par les stations-service à travers la province. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Loi assurant la gouvernance responsable des ressources énergétiques.

Depuis le 1er avril, les commerçants d’essence et de carburant diesel visés par l’article 67.1 de la Loi sur les produits pétroliers ont désormais l’obligation de rendre accessibles leurs prix de vente sur Régie essence Québec, la seule plateforme officielle accessible au public qui centralise les prix réels des carburants.

Première en son genre au Canada, la plateforme prend la forme d’une carte interactive sur laquelle les prix de chaque station-service sont affichés. Les données sont transmises directement par les commerçants, de façon continue, ce qui permet aux consommateurs d’obtenir une information à jour, peu importe le moment ou l’endroit où ils se trouvent au Québec.

En facilitant la comparaison des prix entre les stations, la Régie de l’énergie souhaite offrir aux automobilistes les moyens de faire des choix plus éclairés au moment de faire le plein.

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