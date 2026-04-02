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Dimanche, 05 avril 2026

Économie

Temps de lecture : 39s

Rexforêt

Un retour pour les contrats en sylviculture bloqués l’an dernier

Sara-Léa Bouchard
Le 02 avril 2026 — Modifié à 10 h 29 min
Par Sara-Léa Bouchard - Journaliste

La saison de plantation et de reboisement reprendra du galon, alors que les contrats de sylviculture conclus par Rexforêt, le 24 février dernier, seront reconduits. 

Rappelons que Rexforêt, qui s’occupe de gérer et de coordonner les travaux de sylviculture pour le gouvernement provincial, avait été contraint de suspendre son appel d’offres pour la période 2026-2029 en raison de plaintes déposées à l’Autorité des marchés publics pour des irrégularités. La décision prise de reconduire les contrats était la seule option permettant de maintenir le calendrier habituel des travaux sylvicoles. Le conseil d’administration de Rexforêt a jugé qu’il serait impossible de débuter la saison avant le mois de juin.

En moyenne, 40% des arbres plantés chaque année au Québec via Rexforêt le sont en mai et juin. L’enveloppe globale pour ce faire prend de l’ampleur, passant de 117 à 134 M$. Rexforêt dit vouloir maintenir les appels d’offres au plus bas soumissionnaire, pour une valeur de plusieurs dizaines de millions. 

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