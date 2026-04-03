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Dimanche, 05 avril 2026

Économie

Temps de lecture : 59s

Luxueux logements en chantier à la mi-avril

Permis accordé pour la construction du Domaine Hamel

Jean Tremblay
Le 03 avril 2026 — Modifié à 08 h 22 min
Par Jean Tremblay - Journaliste

Une étape importante a été franchie pour la mise en chantier du projet résidentiel Domaine Hamel, évalué à 11 M$. Il y a quelques jours, la Ville de Saint-Félicien a délivré le permis autorisant l’édification de cinq immeubles de six logements, composés d’unités de 4 ½ et 5 ½ pièces de gamme supérieure. Ces bâtiments prendront place sur les terrains de l’ancienne résidence d’Alfred Hamel, démolie en novembre dernier.

Les plans d’aménagement, d’architecture et de génie civil ont reçu l’aval du comité d’urbanisme. Ce projet domiciliaire propose des logements de grande superficie, dont les loyers se situeront entre 1 700 $ et 2 250 $.

L’obtention du permis enclenche les premières interventions sur le site. De la machinerie lourde doit s’y déployer rapidement afin d’amorcer les travaux de génie civil. « Le chantier devrait se mettre en branle vers la mi-avril », indique le promoteur Marc-Antoine Paré, qui mène ce projet en partenariat avec un investisseur montréalais.

Octroi de contrats

Le contrat d’excavation a été octroyé à Excavation Michel Paradis, de Saint-Félicien. Pour sa part, Construction Fab, de Dolbeau-Mistassini, a obtenu le contrat d’entrepreneur général.

À cette étape, sans inclure la réfection des quais en bordure de la rivière Ashuapmushuan, les investissements atteignent 11 M$. « Selon l’échéancier, les premiers occupants pourraient prendre possession de leur logement dès octobre prochain. La livraison complète des cinq immeubles est prévue pour décembre 2026. L’objectif consiste à respecter cette cible », précise le promoteur.

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