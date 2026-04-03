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Dimanche, 05 avril 2026

Économie

Temps de lecture : 1 min 16 s

Un engouement dès le départ

Déjà plusieurs demandes de location mentionne le promoteur

Jean Tremblay
Le 03 avril 2026 — Modifié à 08 h 24 min
Par Jean Tremblay - Journaliste

Le projet prévoit 30 logements dans deux catégories d’unités réparties dans cinq bâtiments. Au total, 24 logements de 5 ½ pièces et 6 logements de 4 ½ pièces verront le jour.

On y verra trois bâtiments de type A et 2 bâtiments de type B. Le type B sera composé uniquement de 5 1/2 (sommet de la butte) et le type A sera composé de deux 4 1/2 et 4 x 5 1/2 (à proximité de la rivière).

Chaque unité se distingue par une superficie supérieure aux standards du marché. « Cet aspect constitue un élément distinctif. Les 4 ½ auront une grandeur, en moyenne, de 1 140 pieds carrés, tandis que les 5 ½ atteindront environ 1 285 pieds carrés. Des dimensions rarement offertes pour ce type d’habitation. Les balcons mesureront 13 pieds par 8 pieds pour les bâtiments de type A et 6 pieds par 8 pieds pour ceux de type B », détaille le promoteur.

Un niveau de finition rehaussé

Depuis l’annonce initiale, les promoteurs ont bonifié l’offre des immeubles de type A en y intégrant des composantes supplémentaires. « Le concept vise une qualité supérieure. Dans les bâtiments situés en bordure de la rivière, des matériaux plus haut de gamme s’ajoutent. Un système de chauffage par le plancher couvrira l’ensemble des unités, procurant un confort accru », explique M. Paré.

Autorisation de la famille Hamel

La famille Hamel a donné son accord pour l’utilisation du nom Domaine Hamel. « Cette désignation rend hommage à l’ancien maire Alfred Hamel. Une réflexion se poursuit également afin de souligner la contribution de son épouse. Le nom rue Rollande Perron figure parmi les options envisagées pour la future rue privée », ajoute-t-il.

Les personnes intéressées peuvent communiquer directement avec le promoteur afin d’obtenir des renseignements supplémentaires ou entamer des démarches de location, en écrivant à l’adresse suivante : marc-antoine_64@hotmail.com.

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