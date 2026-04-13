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Mardi, 14 avril 2026

Économie

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Secteur de la défense

Ottawa investit 4,5 millions de dollars pour les PME québécoises

Émile Boudreau
Le 13 avril 2026 — Modifié à 09 h 47 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le gouvernement fédéral a annoncé aujourd’hui des investissements totalisant 4 495 000 $ afin de soutenir les petites et moyennes entreprises (PME) québécoises désireuses d’intégrer les chaînes d’approvisionnement nationales et internationales du secteur de la défense ou d’y accroître leur présence. Les fonds seront versés à trois organismes de l’écosystème industriel québécois.

Sous-traitance industrielle Québec (STIQ) recevra une part de 1 995 000 $ pour offrir des services spécialisés aux entreprises manufacturières afin de les préparer à répondre aux exigences du secteur de la défense.

De leur côté, Aéro Montréal, la grappe industrielle de l’aérospatiale du Québec, et Propulsion Québec, qui représente les secteurs des véhicules électriques et intelligents, se partageront une enveloppe de 2,5 millions de dollars. Ce financement vise à accompagner les entreprises de ces secteurs dans leurs efforts de commercialisation, tant sur le marché canadien de la défense que sur ceux des pays alliés.

Les trois organismes devront travailler de concert afin de mettre en place un continuum de services coordonnés et complémentaires afin de faciliter leur intégration au sein des chaînes d’approvisionnement en défense.

Selon Ottawa, cet investissement permettra de renforcer l’industrie canadienne de la défense tout en générant des retombées économiques significatives à l’échelle du Québec.

« Notre gouvernement a un plan clair et ambitieux pour renforcer la souveraineté, la sécurité et la prospérité du Canada, tout en générant des retombées économiques pour l'industrie et les communautés partout au Québec. », a déclaré la ministre de l’Industrie, Mélanie Joly.

Celle-ci souligne également que le soutien aux grappes industrielles qui offrent des services aux PME constitue un pilier central de la stratégie canadienne de défense, visant à accroître les compétences et stimuler l’innovation.

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