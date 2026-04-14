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Mardi, 14 avril 2026

Économie

Temps de lecture : 51s

Ottawa suspend la taxe d’accise sur l’essence

Émile Boudreau
Le 14 avril 2026 — Modifié à 11 h 56 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Pour diminuer la flambée des prix à la pompe provoquée par la guerre au Moyen-Orient, le premier ministre Mark Carney a annoncé la suspension temporaire de la taxe d’accise fédérale sur l’essence et le diesel.

La mesure, qui entrera en vigueur le 20 avril et s’appliquera jusqu’à la fête du Travail, le 7 septembre prochain, vise à alléger la pression financière sur les automobilistes canadiens, rapporte Radio-Canada.

Selon Ottawa, la suspension de cette taxe réduira le prix de l’essence de 10 cents le litre et celui du diesel de 4 cents le litre. Cette décision survient alors que la moyenne nationale du prix de l’essence dépasse actuellement 176 cents le litre, comparativement à un peu plus de 126 cents avant l’escalade récente du conflit impliquant les États-Unis, Israël et l’Iran causant un frein à la circulation du pétrole par le détroit d’Ormuz par lequel transite environ un cinquième du pétrole mondial.

L’échec des pourparlers entre Washington et Téhéran, qui visaient à mettre fin aux hostilités et à rouvrir le détroit, a accentué les tensions. En réponse, les États-Unis ont annoncé la mise en place d’un blocus naval des ports iraniens et leur intention de tenter de rouvrir le détroit à la navigation internationale.

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