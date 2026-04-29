Une Ilnue de Mashteuiatsh gagne le Prix des libraires du Québec en poésie

L’autrice ilnue Marie-Andrée Gill, originaire de Mashteuiatsh, a remporté mardi soir le Prix des libraires du Québec 2026 dans la catégorie Poésie pour son recueil Uashtenamu | Allumer quelque chose, rapporte Radio-Canada. Il s’agit de son quatrième ouvrage solo.

Son livre s’est imposé devant Précieux sang, de Marie-Hélène Voyer. Étaient également en nomination post-espoir, de Lula Carballo, et Un carré de poussière, d’Olivia Tapiero.

Absente du gala tenu à Montréal en raison d’engagements à l’étranger, l’autrice n’a pu recevoir son prix en personne. Le trophée a été accepté en son nom par Mylène Bouchard, directrice générale de La Peuplade, la maison d’édition qui publie l’ouvrage.

Créé en 1994, le Prix des libraires du Québec récompense chaque année 12 lauréats en littérature adulte et jeunesse. Les distinctions s’accompagnent de bourses offertes par le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), allant de 5 000 $ à 15 000 $.