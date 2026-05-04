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Lundi, 04 mai 2026

Économie

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Pénurie de main-d’œuvre

Ottawa poursuit l’accélération de l’accès à la résidence permanente

Émile Boudreau
Le 04 mai 2026 — Modifié à 13 h 54 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le gouvernement fédéral a fait le point aujourd’hui sur les avancées de l’Initiative pour les travailleurs au Canada, une mesure ponctuelle annoncée dans le Budget de 2025 visant à accélérer l’obtention de la résidence permanente pour 33 000 travailleurs temporaires déjà établis au pays en 2026 et 2027, principalement dans les régions rurales et les petites communautés.

Mise en œuvre par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), l’initiative vise à accélérer le traitement des demandes de résidence permanente en attente et déposées par des titulaires de permis de travail. Les personnes admissibles n’ont aucune démarche supplémentaire à effectuer.

Pour être pris en compte, les travailleurs doivent répondre à plusieurs critères. Ils doivent notamment résider dans une petite communauté canadienne depuis au moins deux ans, contribuer activement à répondre aux besoins économiques et aux pénuries de main-d’œuvre locales, et avoir présenté une demande dans le cadre de programmes d’immigration ciblés.

Parmi ceux-ci figurent le Programme des candidats des provinces, le Programme d’immigration au Canada atlantique, les programmes pilotes d’immigration dans les communautés, les programmes pilotes des aides familiaux ainsi que le Programme pilote sur l’agroalimentaire.

En fonction de ces critères, IRCC accordera la résidence permanente à des demandeurs issus de divers secteurs d'activité dans les régions rurales et les communautés confrontées à des pénuries de main-d'œuvre.

Selon les données gouvernementales, entre le 1er janvier et le 28 février 2026, 3 600 travailleurs ont obtenu le statut de résident permanent dans le cadre de cette initiative. Cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large d’Ottawa visant à réduire la proportion de résidents temporaires à moins de 5 % de la population canadienne d’ici la fin de 2027.

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