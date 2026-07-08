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Mercredi, 08 juillet 2026

Économie

Temps de lecture : 1 min 17 s

Économie régionale

Les SADC du Saguenay–Lac-Saint-Jean ont injecté plus de 5,2 M$

Le 08 juillet 2026 — Modifié à 13 h 00 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Présentes sur l’ensemble du territoire régional, à l’exception des arrondissements de Jonquière et de Chicoutimi, les cinq Sociétés d’aide au développement des collectivités (SADC) du Saguenay–Lac-Saint-Jean ont dressé un bilan positif de leurs interventions pour l’année 2025-2026.

Au cours de la dernière année, les équipes des SADC ont accompagné 261 entrepreneurs et organisations grâce à travers ses services d’aide technique et de soutien spécialisé. Ces interventions ont représenté un investissement de 76 873 $.

Sur le plan du financement, les cinq organismes ont investi un total de 4 987 113 $ dans les entreprises de la région. De cette somme, 3 742 884 $ ont été accordés à 52 entreprises sous forme de financement régulier afin de soutenir des projets de démarrage, d’acquisition, de relève entrepreneuriale, d’expansion ou encore de modernisation.

Les entrepreneurs de la région ont également pu bénéficier des fonds stratégiques des SADC. Grâce au programme Stratégie jeunesse, 34 entrepreneurs âgés de moins de 40 ans ont bénéficié d’un accompagnement et d’un soutien financier totalisant 484 229 $. De leur côté, les fonds Virage numérique et Virage vert ont permis de soutenir huit projets pour une valeur de 260 000 $. Par ailleurs, le fonds Relève et transfert d’entreprise a contribué à la réalisation de 16 projets, pour un investissement de 500 000 $.

Au-delà du soutien aux entreprises, les SADC ont poursuivi leur engagement envers le développement des communautés. Au cours de l’année, 37 projets de développement local et initiatives ont bénéficié d’un appui financier totalisant 216 465 $. Ces projets touchent notamment l’attraction et la rétention de la main-d’œuvre, la vitalité des communautés, l’innovation, le développement durable ainsi que la transition numérique.

Au total, les cinq SADC ont injecté 5 280 451 $ dans l’économie du Saguenay–Lac-Saint-Jean en 2025-2026. Cette somme représente une augmentation de plus de 22 % par rapport à l’année précédente.

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