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Gala de la Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Félicien

Solution Créative - Entreprise émergente de l'année

Le 06 mai 2026 — Modifié à 16 h 59 min
Par Chambre de commerce et d'industrie de St-Félicien

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Derrière Solution Créative se trouve une entrepreneure guidée par l’intuition, l’écoute et une profonde volonté de faire les choses autrement. Avant même le lancement officiel de son entreprise, la demande était déjà au rendez-vous, comme si le projet s’était naturellement imposé à elle.

Sans plan d’affaires traditionnel, elle a choisi de bâtir son entreprise de manière organique, en se laissant porter par les rencontres, les besoins du milieu et ce qui l’anime réellement. Aujourd’hui, elle incarne une nouvelle génération d’entrepreneurs qui placent le sens, le plaisir et l’humain au coeur de leurs actions.

Sa vision : contribuer à un entrepreneuriat plus humain et collaboratif au Lac-Saint-Jean. Elle accompagne les entreprises bien au-delà des stratégies de communication, en intégrant les valeurs, les réflexions et la réalité propre à chaque organisation. Son approche personnalisée favorise des décisions alignées, durables et porteuses de sens.

En moins de trois ans, elle a accompagné près d’une centaine d’entreprises et enregistré une croissance d’environ 35 % de son chiffre d’affaires. Une progression cohérente, fidèle à sa vision d’une croissance saine et réfléchie.

Là où elle se distingue particulièrement, c’est dans son approche innovante, à la croisée du développement personnel et du marketing. En intégrant des outils comme le Human Design à sa pratique, elle propose un accompagnement unique, axé sur la connaissance de soi et l’alignement entrepreneurial.

Portée par une grande créativité, une capacité d’adaptation remarquable et un leadership inspirant, elle contribue à redéfinir les façons de faire en affaires.

Solution Créative 

418 637-8164

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