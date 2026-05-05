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Gala de la Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Félicien

Entreposage SNS - Prix essor

Le 05 mai 2026 — Modifié à 16 h 07 min
Par Chambre de commerce et d'industrie de St-Félicien

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Dans la catégorie Prix Essor, Entreposage SNS se distingue par une démarche concrète et profondément ancrée dans les besoins de sa communauté.

Après 17 années d’opération, l’entreprise a choisi de passer à l’action en agrandissant ses installations, avec l’ajout d’une nouvelle unité de 39 portes, portant sa capacité totale à 99 espaces d’entreposage. Un investissement important qui reflète une volonté claire de continuer à évoluer au rythme de sa clientèle.

Pensé avant tout pour répondre à la demande croissante du milieu, ce projet a également permis de renforcer les liens avec des entrepreneurs locaux et régionaux, contribuant ainsi à l’économie d’ici.

Au-delà de l’agrandissement, Entreposage SNS propose une offre complète, allant de l’entreposage au service de déménagement, en passant par la location de remorques; une solution clé en main pour les citoyens comme pour les entreprises.

Fidèle à ses valeurs, l’organisation poursuit aussi son implication dans la communauté, notamment par des gestes de générosité posés année après année.

Une croissance réfléchie, portée par l’écoute du milieu et le désir constant de mieux servir.

Entreposage SNS

418 515-1340
900, de la Moraine, Saint-Félicien

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