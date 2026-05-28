Une destination gourmande incontournable à Saint-Prime

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Impossible de passer par Saint-Prime l’été sans faire un arrêt chez Perron. Véritable incontournable du Lac-Saint-Jean, l’endroit rassemble tout ce qui fait le charme des vacances d’ici : patrimoine, fromage frais, casse-croûte et ambiance estivale.

Depuis 1895, la Fromagerie Perron perpétue un savoir-faire transmis depuis plus de 130 ans. Reconnue pour ses fromages cheddar vieillis et son célèbre fromage en grains frais du jour, Perron occupe aujourd’hui une place unique dans le patrimoine gourmand du Québec.

Plongez dans l’histoire de cette fromagerie datant de 1895, classée monument historique, en visitant le Musée de la Vieille Fromagerie Perron. Découvrez ce lieu unique où la production fromagère et la vie familiale cohabitaient autrefois à travers des équipements d’origine, des archives et des objets témoignant du savoir-faire transmis sur quatre générations. Participez à la fabrication de votre fromage artisanal et profitez de dégustations du fromage Perron dans une expérience immersive au cœur des traditions régionales.

L’expérience se poursuit au Casse-croûte Perron, un arrêt gourmand apprécié des familles, cyclistes et vacanciers de passage au Lac-Saint-Jean. Poutines, burgers, crème glacée et saveurs locales s’y dégustent dans une ambiance conviviale typique de la région. La boutique Perron intégrée au casse-croûte permet également de repartir avec des fromages Perron frais et plusieurs produits gourmands régionaux.

Entre patrimoine, gourmandise et découvertes régionales, Perron s’impose comme un arrêt incontournable à découvrir cet été.

Consultez notre cahier complet Vacances Saguenay-Lac-St-Jean