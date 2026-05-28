Le Regroupement des artistes et artisans de Roberval célèbre la création d’ici

Contenu commandité - Campagne Veux-tu sortir avec moi?

Veux-tu sortir avec moi ? est une campagne de Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean qui t’invite à vivre une expérience culturelle à la fois nostalgique et vibrante : danser, chanter, réfléchir, t’émouvoir… et tomber en amour avec les lieux qui font battre le cœur de notre région.

Cette campagne est réalisée en collaboration avec La Vitrine, la plateforme qui t’aide à trouver des sorties culturelles selon tes goûts, tes envies du moment, ta localisation et les personnes qui t’accompagnent.

À l’occasion de son 15e anniversaire, le symposium du Regroupement des artistes et artisans de Roberval change de décor et d’identité. Rebaptisé Courant d’art, l’événement prendra place les 18 et 19 juillet prochains au grand chalet du Camping Mont-Plaisant de Roberval, dans une ambiance conviviale et bucolique où plus de 40 artistes régionaux seront réunis pour célébrer la création sous toutes ses formes.

Fondé en 2005, le Regroupement des artistes et artisans de Roberval a été créé avec l’objectif de faire rayonner les artistes d’ici et de briser l’isolement souvent vécu dans le milieu artistique. Aujourd’hui, l’organisme rassemble des membres provenant de partout au Saguenay–Lac-Saint-Jean et organise différentes activités permettant de mettre en valeur le talent régional.

« Le symposium, c’est vraiment fait pour faire connaître les artistes d’ici », explique la présidente du regroupement, Danielle Boivin, impliquée dans l’organisme depuis ses débuts. « Il y a énormément de talent dans la région.

On veut donner aux gens l’occasion de venir rencontrer les artistes, découvrir leurs oeuvres et voir tout ce qui se crée chez nous. »

Pendant deux jours, les visiteurs pourront circuler à travers les kiosques installés à l’intérieur et à l’extérieur du grand chalet et découvrir une grande variété de pratiques artistiques. Peinture sur toile, acrylique, techniques mixtes, sculpture et autres formes d’art visuel seront au rendez- vous.

Cette année, l’organisme Mosaïque Social agira à titre d’invité d’honneur et proposera une création collective ouverte au public. Une façon, selon les organisateurs, de renforcer encore davantage le côté rassembleur et accessible de l’événement.

« Ce qu’on aime, c’est que les gens prennent le temps de discuter avec les artistes. Derrière chaque oeuvre, il y a une personne, une histoire, une démarche », souligne Danielle Boivin. « Des fois, les gens repartent avec un coup de coeur unique pour leur maison plutôt qu’une reproduction achetée ailleurs. »

Au-delà du symposium, le regroupement organise aussi différentes expositions et activités culturelles au courant de l’année, notamment en collaboration avec certaines bibliothèques et organismes du milieu. Pour Mme Boivin, ces initiatives sont essentielles afin de maintenir une vie artistique dynamique dans la région.

« Quand les artistes se rassemblent, ça crée des échanges, ça inspire, ça donne des idées. Puis pour le public, c’est une belle façon de découvrir des créateurs qu’on ne connaît pas encore. »

Le symposium Courant d’art sera accessible gratuitement au public dès 10 h le samedi 18 juillet et dès 9 h le dimanche 19 juillet au Camping Mont-Plaisant de Roberval.

Pour obtenir plus d’informations sur l’événement ou suivre les activités du regroupement, il est possible de consulter la page Facebook du Regroupement des artistes et artisans de Roberval (R.A.A.R.), où les détails du symposium seront publiés au cours des prochaines semaines.

Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean

540, Sacré-Coeur Ouest, 2e étage, suite 8, Alma

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