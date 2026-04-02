Mesures de réorientation à l’urgence de l’Hôpital de Roberval

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay–Lac-Saint-Jean a annoncé, hier après-midi, la mise en œuvre de mesures de réorientation obligatoire à l’urgence de l’Hôpital de Roberval.

Selon le CIUSSS, cette mesure permettra à l’hôpital de prioriser les patients dont l’état de santé nécessite une intervention urgente, tout en proposant des solutions alternatives aux personnes présentant des problématiques de moindre gravité.

Concrètement, à la suite de l’évaluation clinique effectuée au triage, une infirmière peut diriger certains usagers vers d’autres ressources jugées plus adaptées que l’urgence comme une pharmacie communautaire, un dentiste, un médecin de famille ou un rendez-vous dans un groupe de médecine de famille (GMF).

Le CIUSSS précise que lorsque la réorientation d’un patient est jugée nécessaire, celui-ci ne peut exiger d’être pris en charge à l’urgence de l’établissement. Toutefois, cette pratique est appliquée uniquement si l’état physique et mental de la personne le permet.

L’organisation souligne également qu’une attention particulière est accordée aux personnes vulnérables et que la mesure n’est pas utilisée de façon systématique pour l’ensemble des usagers. L’objectif demeure de désengorger l’urgence afin de concentrer les ressources sur les cas prioritaires.