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Faits divers

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Tempête hivernale

Jusqu’à 25 centimètres de neige attendus au Saguenay–Lac-Saint-Jean

Émile Boudreau
Le 03 avril 2026 — Modifié à 07 h 34 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Une tempête hivernale qui a débuté dans la nuit de jeudi à vendredi frappe le Saguenay–Lac-Saint-Jean et devrait laisser de 15 à 25 centimètres de neige sur la région, selon Environnement Canada. Un avertissement météorologique de couleur jaune est actuellement en vigueur.

Les précipitations ont commencé sous forme de neige mais pourraient se transformer graduellement en grésil et en pluie verglaçante au fil de la journée. Environnement Canada rapporte qu’une accumulation pouvant atteindre 5 millimètres de pluie verglaçante est possible. Des vents modérés à forts accompagnent pourraient également causer de la poudrerie par endroits et réduisant considérablement la visibilité.

Tôt vendredi matin, toutes les routes de la région étaient enneigées et la visibilité était réduite sur plusieurs axes routiers du Lac-Saint-Jean, particulièrement sur la route 169 entre Normandin et Saint-Méthode. Dans la réserve faunique des Laurentides, la visibilité demeurait bonne sur la route 175, mais était réduite sur la route 169. Dans les deux cas, la chaussée était enneigée.

Les conditions météorologiques risquent de demeurer difficiles au cours des prochains jours. Une seconde dépression est attendue dimanche et pourrait apporter de nouvelles quantités significatives de neige sur la région. Là encore, un mélange de précipitations, incluant une période de pluie verglaçante, n’est pas exclu.

Environnement Canada avertit que la circulation sur les routes et les trottoirs sera probablement difficile et que la visibilité pourrait être subitement réduite à presque nulle par moments. Les automobilistes sont invités à prévoir plus de temps pour leurs déplacements.

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