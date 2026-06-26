Arrestation du fugitif All Boivin en Espagne

Selon des informations obtenues par Radio-Canada, All Boivin, considéré jusqu’à récemment comme l’un des fugitifs les plus recherchés au pays, aurait été arrêté en Espagne. L’homme était en cavale depuis février 2023, échappant jusque-là aux autorités.

All Boivin faisait déjà face à plusieurs chefs accusations, auxquelles se sont ajoutés plusieurs autres en mai 2026. Il est notamment soupçonné d’avoir commis des actes criminels au profit ou sous la direction de/ou en association avec une organisation criminelle. À cela s’ajoutent des accusations d’introduction par effraction et de séquestration.

Les infractions présumées auraient été commises à Québec, Lévis, Baie-Sainte-Catherine et Saguenay. Les événements visés par l’enquête se seraient déroulés entre le 31 mars et le 17 mai 2024, une période durant laquelle le suspect demeurait introuvable.