Première édition de la Course boréale du Zoo sauvage

Le Zoo sauvage de Saint-Félicien invite les amateurs de course à pied à relever un défi unique en pleine nature lors de la première édition de La Course boréale, qui se tiendra le samedi 30 août prochain.

Dès de 7h le matin, avant l’ouverture du Zoo, les participants pourront s’élancer sur un parcours de 3 km ou de 5 km à travers les sentiers pédestres du site. Que ce soit en solo, en couple, en famille ou entre amis, c’est l’occasion idéale de se dépasser tout en profitant d’un décor exceptionnel.

« La Course boréale, c’est plus qu’une simple activité sportive: c’est une façon de vivre le Zoo sauvage autrement et de contribuer à une cause qui nous tient à coeur. Nous souhaitons offrir aux participants une expérience mémorable », commente Joël Phaneuf, directeur des événements et du service client.

Une expérience festive et familiale

Sur place, les coureurs profiteront d’une ambiance conviviale avec de l’animation, de la musique et quelques surprises. Tous les participants recevront une médaille souvenir. Un maximum de 500 coureurs sera accepté et les dossards sont en prévente dès maintenant via la billetterie en ligne du Zoo sauvage de Saint-Félicien. Faites d’une pierre deux coups: votre participation à la course vous donne aussi accès au site pour toute la journée.

Un événement pour la cause

Les profits de la Course boréale seront entièrement remis à la Fondation du Centre de Conservation de la Biodiversité Boréale, qui permet de soutenir le Zoo sauvage dans sa mission: Faire aimer la nature pour la préserver.

« Chaque visiteur qui participe à la course pose un geste concret pour manifester son appui à la cause. Les fonds amassés nous permettent de poursuivre nos projets de recherche, d’éducation et de protection des espèces afin que la richesse de notre environnement soit préservée pour les générations futures », ajoute Christine Gagnon, présidente de la Fondation du CCBB.