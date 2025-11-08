Carambolage impliquant 11 véhicules à Roberval

Un important carambolage est survenu vendredi soir dans la côte du Cran, à Roberval. L’accident, qui s’est produit vers 18 h, a impliqué pas moins de 11 véhicules, dont deux poids lourds, ainsi qu’une ambulance et un camion du service incendie qui répondaient à l’appel d’urgence.

Une personne a été blessée lors de l’évènement, mais ses blessures seraient mineures, selon les autorités.

La route a dû être fermée dans les deux directions pendant plusieurs heures, le temps de permettre aux services d’urgence de dégager les lieux et de rétablir la circulation. Les automobilistes ont été redirigés vers un détour par Mashteuiatsh.

Les conditions météorologiques difficiles ainsi que la présence de véhicules non munis de pneus d’hiver pourraient avoir contribué à la collision.