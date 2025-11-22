Les clubs de motoneige du Lac-Saint-Jean composent avec une neige hâtive et des défis variés 

Alors que la neige a fait son apparition plus tôt qu’à l’habitude dans la région, les clubs de motoneige du Lac-Saint-Jean s’activent pour préparer leurs sentiers, malgré plusieurs embûches.

À Roberval, le président du club, André Lavoie, admet que les précipitations abondantes ont bousculé les plans.

« Nous sommes encore dans les préparatifs de la saison, mais la grosse quantité de neige qui est tombée nous a pris un peu de cours, » explique-t-il.

Le principal problème demeure l’absence de gel au sol.

« Le fond n’est pas gelé, donc on doit taper la neige, mais nos machines pour ça sont encore à Québec. Il faudrait le faire avec des motoneiges, mais les machines risquent de briser les sentiers puisque ce n’est pas gelé encore. »

En plus de ces défis logistiques, le club fait face à un dossier plus complexe, celui de la fermeture possible d’un important tronçon du réseau.

« On fait face à des problèmes concernant des droits de passage, notamment pour le sentier au Lac-Bouchette qui donne accès au Lac-Édouard. On a annoncé sur Facebook que le sentier serait fermé pour la saison, mais la municipalité de Lac-Bouchette nous a contactés pour proposer des solutions. On travaille toujours sur le dossier, en espérant que ça se règle. »

Cette section représente un enjeu majeur pour le club, qui entretient près de 320 km de sentiers.

« Avec la fermeture de ce sentier, on perdrait environ 100 km, c’est énorme. C’est un des sentiers les plus importants, puisque c’est par là que les touristes arrivent, ou que les motoneigistes d’ici peuvent se rendre jusqu’à La Tuque. »

Sur le plan des adhésions, la tendance est à la prudence.

« Lors de la première prévente, on a vendu environ 500 cartes, comparativement à 600 l’an dernier. Mais il reste encore un mois à la deuxième prévente, et la neige pourrait aider. »

Dolbeau-Mistassini

À Dolbeau-Mistassini, le ton est plus serein. Le président du club local, Jean-François Bélanger, assure que la préparation se déroule rondement.

« La préparation de la prochaine saison va bien, même si la neige qui est tombée vient compliquer un peu les opérations. Il nous reste un peu de signalisation à poser, mais le reste va aller quand il y aura plus de neige. »

Contrairement à Roberval, les droits de passage ne posent aucun souci.

« Tout va bien, nos sentiers sont prêts, » souligne M. Bélanger.

Côté membership, la situation est également encourageante.

« En date du 12 novembre, on a environ 80 % de notre membership de l’an dernier de renouvelé déjà. On est confiants d’avoir une belle saison. »

Malgré une baisse moyenne de 5 % des ventes de cartes de saison observée à l’échelle du Québec, les dirigeants des clubs du Lac-Saint-Jean gardent le cap. Les premiers flocons, bien qu’un peu prématurés, annoncent une saison prometteuse pour les motoneigistes de la région.