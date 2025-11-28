Stabilité, nouveautés et grands projets dans le Haut-du-Lac

Les clubs de soccer de Saint-Félicien et de Roberval amorcent leur saison hivernale sous le signe de la stabilité, tout en mettant de l’avant plusieurs nouveautés destinées à mieux développer le soccer dans le Haut-du-Lac-Saint-Jean.

À Saint-Félicien, le président du club, Simon Gobeil, dresse un portrait positif du début de saison. Le nombre d’inscriptions se maintient autour d’une soixantaine de jeunes, comparable aux dernières années. Une nouveauté retient toutefois l’attention : l’ajout d’une catégorie 5 à 8 ans, avec des activités tous les samedis matin.

Le club mise également sur un partenariat inédit avec l’équipe collégiale du Cégep de Saint-Félicien. Des joueurs de la formation collégiale participent désormais aux entraînements des jeunes.

Du côté de Roberval, la saison se déroule dans un esprit de continuité. Le club accueille encore 40 à 45 jeunes, un chiffre stable depuis quelques années.

Une saison marquée par un calendrier chamboulé

Les deux clubs ont toutefois dû composer avec un défi commun, la création du calendrier des matchs hivernaux. Habituellement, les rencontres se déroulent en alternance à Saguenay et à Alma, les deux villes disposant d’un terrain intérieur synthétique. Or, cette année, la baisse de disponibilité du stade de soccer de Saguenay a forcé l’Association régionale de soccer à revoir sa formule.

Pour offrir malgré tout du temps de jeu aux jeunes, l’association propose donc un double volet. Du soccer à 11 contre 11 sur les terrains synthétiques, et du futsal, du soccer disputé en gymnase à 4 contre 4.

« Ce sont deux types de soccer différents. Ça permet aux jeunes d’expérimenter autre chose cet hiver », notent les dirigeants.

Un projet d’envergure

Par ailleurs, un chantier majeur se met en place dans la région avec l’arrivée d’une licence de la Ligue de développement interrégionale du Québec (LDIR) au Haut-du-Lac. La demande, déposée par Saint-Félicien, a été acceptée grâce à une collaboration entre les clubs de Saint-Félicien, Roberval et Dolbeau-Mistassini.

Saint-Félicien agira comme pôle central du projet, mais les trois villes uniront leurs efforts pour créer des équipes compétitives qui évolueront dans cette ligue interrégionale dès l’été 2026. Les formations, allant de U12 à U17, joueront à travers le Québec.

L’objectif est de retenir les joueurs de haut calibre dans le secteur.

« Souvent, ces jeunes quittent pour Alma ou Saguenay. Là, on veut leur offrir un programme compétitif directement chez nous », explique-t-on.

Un premier camp d’identification a déjà permis de repérer plusieurs talents prometteurs. Le camp officiel de sélection se tiendra au début de l’année 2026.