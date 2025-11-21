Rénovations majeures à l’Hôtel Bellevue de Saint-Félicien

Les travaux en cours à l’Hôtel Bellevue de Saint-Félicien transforment profondément l’établissement situé au cœur de la municipalité. Débuté il y a quelques semaines, le chantier vise la modernisation du bâtiment, tant sur le plan extérieur qu’intérieur. La propriétaire, Johanne Deschênes, souhaite actualiser l’image de son entreprise afin qu’elle reflète mieux les nouvelles tendances.

L’investissement, évalué entre 500 000 $ et 600 000 $, couvre la remise à neuf des quatre façades de l’immeuble ainsi que la réfection intégrale des deux terrasses. Les travaux devraient se conclure d’ici la fin décembre. L’intérieur du bâtiment subira également une transformation importante : de nouveaux décors avec un style plus sportif.

« L’extérieur changera complètement d’allure, et l’intérieur adoptera des couleurs plus actuelles, dans un esprit plus chaleureux », précise la propriétaire qui supervise de près chaque étape du projet.

La propriétaire souligne que ces rénovations s’inscrivent dans la continuité des projets entrepris par son frère Donald Deschênes, décédé en septembre 2024. Celui-ci prévoyait acquérir ses parts dans l’entreprise avec un partenaire local. « Cette période a demandé beaucoup d’énergie, mais les plans de rénovation avaient déjà été établis avant son décès. J’ai donc décidé de poursuivre seule la réalisation du projet », indique-t-elle.

Travaux supplémentaires inattendus

Comme dans toute rénovation d’envergure, des imprévus sont survenus. L’entrepreneur Maxime Ménard, de Normandin, a découvert, en travaillant sur la terrasse du deuxième étage, qu’elle devra être entièrement reconstruite, en raison de sa détérioration.

La terrasse située à l’avant, connue de nombreux habitués du bar, fera également l’objet d’une modernisation complète. Agrandie, elle profitera d’un éclairage extérieur plus performant pour créer un espace plus accueillant. « Cette terrasse a marqué plusieurs générations. Elle retrouvera bientôt une nouvelle vie », ajoute Mme Deschênes.

L’ensemble de l’ameublement, y compris les matelas des 11 unités, a été remplacé afin d’offrir un meilleur confort à la clientèle actuelle, composée principalement de travailleurs en déplacement dans la région.

Mme Deschênes espère que les projets de développement économique, notamment celui lié aux éoliennes et à la production hydroélectrique, stimuleront la fréquentation locale et généreront des retombées positives pour Saint-Félicien.