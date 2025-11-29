Saint-Félicien et Dolbeau-Mistassini vibrent au rythme de Noël

Les marchés de Noël se multiplient ce week-end au Saguenay–Lac-Saint-Jean, où les activités festives attirent déjà de nombreux visiteurs.

À Saint-Félicien, la Maison de la culture accueille son marché de Noël sous un grand chapiteau pour la journée de samedi seulement. Structures gonflables, présence du père Noël et une foule d’artisans sont au programme pour créer une ambiance familiale au cœur du centre-ville.

Du côté de Dolbeau-Mistassini, les célébrations se déploient dans la zone Wallberg et sur les Promenades du boulevard. L’événement, qui a débuté le 28 novembre, se poursuit jusqu’au 30. Animations familiales, spectacles, chorales et prestations musicales y contribuent à une atmosphère féérique, propice aux emplettes du temps des Fêtes.

En regroupant artisans, animations et traditions, ces marchés offrent aux visiteurs l’occasion de plonger dans l’esprit de Noël tout en encourageant l’achat local