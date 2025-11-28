Démolition de la maison Alfred Hamel

Le lundi 17 novembre à 15 h 10, la somptueuse résidence construite en 1975 par Alfred Hamel, ex-maire de Saint-Félicien, est tombée sous les coups du démolisseur, lançant ainsi la première phase d’un ambitieux projet immobilier qui comprendra cinq immeubles de six logements de 5 ½ pièces. L’état très avancé de détérioration de cette demeure légendaire excluait toute remise en état.

« Le budget demeure stable. Notre plan prévoit un investissement oscillant entre 10 et 12 M$ », précise Marc-Antoine Paré de Québec, partenaire d’un homme d’affaires montréalais. Leur intention consiste à offrir aux futurs locataires un accès privilégié à la vue naturelle qu’offre ce site exceptionnel, alors que les travaux du complexe résidentiel se mettront en branle au printemps 2026.

Les appels d’offres liés aux études géotechniques ont été lancés. Ces analyses détermineront la capacité portante du sol. « Les opérations débuteront sous peu avec des forages. Une démarche parallèle débutera dans les prochains jours pour la portion associée au génie civil concernant le raccordement aux infrastructures municipales. Les résultats pour cette étape devraient parvenir vers la fin décembre ou au tout début de janvier 2026 », précise Marc-Antoine Paré.

Depuis l’annonce du projet, près d’une quinzaine de personnes ont manifesté leur intérêt pour louer un logement disponible à l’automne 2026.

Visite du maire

Quelques jours avant le début de la démolition, Jean-Philippe Boutin, nouveau maire de Saint-Félicien, s’est présenté sur le site afin de rencontrer le promoteur.

Il rappelle que les élus ont reçu le projet de manière favorable. « L’endroit procure une vue remarquable sur la nature. La maison, laissée sans entretien, ne pouvait plus reprendre vie. Marc-Antoine nous a présenté une vision permettant aux résidents de profiter de la rivière en occupant ces unités locatives. Ce projet redonnera du dynamisme au secteur. »

Projet à coût nul pour la ville

Le projet retient également l’attention grâce à son impact financier neutre pour la ville.

« Lorsqu’un nouveau quartier ou une rue prend forme, la municipalité assume normalement des frais reliés aux infrastructures. Dans le cas présent, le promoteur couvre l’ensemble des coûts. De plus, ce développement permettra de raviver un secteur laissé en retrait. »

Le promoteur a également confié au maire son intention de préserver une part de l’histoire de la maison Alfred Hamel, notamment en conservant l’imposante arche située à l’entrée principale du terrain.

Pour obtenir de l'information sur le projet communiquez avec Marc-Antoine Paré à l'adresse de courriel: marc-antoine_64@hotmail.com.