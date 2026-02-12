Un surplus de 89 341 $ pour la Traversée

À l’occasion de l’assemblée générale annuelle de la Traversée internationale du lac St-Jean, la présidente du conseil d’administration, Jessica Tremblay, a annoncé un surplus d’opérations de 89 341 $ pour la 71e édition de l’événement.

« Ce surplus témoigne d’une gestion financière rigoureuse, mais surtout de l’engagement remarquable de nos partenaires, bénévoles et employés. Je tiens également à remercier tout particulièrement Daniel Gobeil, président des Producteurs de lait du Québec, qui a agi à titre de président d’honneur avec un dévouement exemplaire. Le succès de cette 71e édition démontre que la Traversée demeure un événement rassembleur, en constante croissance et solidement ancré dans sa communauté », a souligné Jessica Tremblay.

Performances des nageurs

Sur le plan sportif, la présidente a également profité de l’assemblée générale annuelle pour souligner les performances exceptionnelles des nageurs Matias Diaz Hernandez et Mayte Puca, tous deux originaires de l’Argentine, qui ont remporté les honneurs lors de cette édition.

Pour la 72e Traversée internationale du lac St-Jean, le conseil d’administration sera composé de Jessica Tremblay (présidente), Rémy D’Amboise, Pierre Pelletier, Serge Simard, Valérie Gagnon, Roger Gervais, Carol Privé, Kim Privé, Pierre-Samuel Larouche, Stéphane Taillon et Olivier Levesque (président ex officio).

Rappelons que le moitié-moitié de la Traversée sera de retour dès le mois d’avril et que les festivités de la 72e édition se tiendront du 18 au 25 juillet 2026.

Apport

La Traversée du lac Saint-Jean représente, depuis plusieurs décennies, un apport économique significatif pour le secteur de Roberval. Chaque année, l’événement entraîne une augmentation notable de l’achalandage touristique, particulièrement dans les secteurs de l’hébergement, de la restauration, du commerce de détail et des services.

La présence des nageurs, de leurs équipes, des médias et des visiteurs continue de générer des nuitées supplémentaires et stimule les dépenses locales sur plusieurs jours. Les établissements hôteliers, les restaurants et les commerces du centre-ville de Roberval figurent parmi les principaux bénéficiaires directs.

L’événement contribue également à la création d’emplois saisonniers et à la mobilisation d’un important réseau de fournisseurs et de bénévoles locaux. Les investissements liés à l’organisation, à la logistique et à la promotion profitent en grande partie aux entreprises de la région.

La visibilité médiatique associée à la Traversée agit aussi comme un levier de promotion économique pour Roberval.