Les Saguenéens ont eu chaud!

Il ne fallait pas être cardiaque pour assister, samedi dernier, au second match de la série entre les Saguenéens de Chicoutimi et les Mooseheads de Halifax. Les 4000 spectateurs ont passé par toute la gamme d'émotions pour voir leurs préférés remporter une victoire in extremis de 2 à 1 et ainsi prendre les devants 2-0 dans la série.

Comme ce fut le cas la veille, les deux équipes ne donnent pas de quartier à leurs adversaires lors de la première période de jeu. Toutefois, une punition de cinq minutes à Émile Ricard pour coup de patin va permettre aux Mooseheads d’ouvrir la marque avec neuf secondes à jouer.

Les Bleus doivent jouer du hockey de rattrapage, chose qu’ils n’ont pas beaucoup faite au cours des derniers mois. Beaucoup de rondelles envoyées en direction du filet mais très souvent, les joueurs des Mooseheads les bloquent avant de se rendre au gardien.

Les locaux continuent de bourdonner dans la zone adverse et ça finit par payer. Jordan Tourigny parvient à déjouer enfin le gardien Nicolas Cirka d’un bon lancer pour créer l’égalité et deux minutes plus tard, lors d’une attaque à cinq, c’est Maxim Massé qui trouve le fond du filet avec lui aussi un tir parfait.

Lucas Beckman, qui obtenait un deuxième départ de suite, n’a cédé qu’une seule fois sur 19 lancers.

La série se transporte maintenant du côté de Halifax pour les matchs trois et quatre qui seront disputés mardi et mercredi.