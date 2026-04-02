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Temps de lecture : 47s

Les Saguenéens passent le balai et accèdent à la deuxième ronde

Le 02 avril 2026 — Modifié à 07 h 34 min
Par Dominic Bolduc - CKAJ 92,5

Les Saguenéens de Chicoutimi n’auront mis que quatre rencontres pour passer au travers des Mooseheads de Halifax et ainsi atteindre les quarts-de-finales de la LHJMQ. Lors du dernier match de la série, la troupe de Yanick Jean a écrasé la formation des Maritimes par la marque de 8 à 1.

Émile Ricard va ouvrir la marque dès la sixième minute du match avec son premier des éliminatoires et Tomas Lavoie doublera l’avance des siens onze minutes plus tard grâce à un avantage numérique.

Les visiteurs ajouteront quatre buts en période médiane. Emmanuel Vermette, Liam Lefebvre, Nathan Lecompte et Maxim Massé mettront le match hors de portée des Mooseheads en retard par six buts.

En troisième, Émile Guité et Gryphon Watson-Bucci en ajoutent pour porter le compter à 8-0. Quinn Kennedy fera perdre le jeu blanc de Lucas Beckman avec six minutes à jouer avec son troisième de la série. Il aura marqué trois des quatre buts des Mooseheads dans cette ronde.

Chicoutimi aura dominé 51-25 dans les lancers lors de ce quatrième duel. Les Bleus profiteront d’une semaine de congé avant de reprendre l’action. Il reste à déterminer leurs adversaires.

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