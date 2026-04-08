Les Saguenéens retrouvent les Remparts au deuxième tour

Les Saguenéens de Chicoutimi amorceront la deuxième ronde des séries éliminatoires de la LHJMQ face aux Remparts de Québec, rapporte Radio-Canada. Les Remparts ont confirmé leur place au second tour mardi, à l’issue d’une victoire décisive contre les Islanders de Charlottetown, lors du match ultime de leur série de premier tour.

Les deux premières rencontres de ce quart de finale se dérouleront vendredi et samedi au Centre Georges‑Vézina, où l’engouement des partisans est déjà manifeste. Tous les billets pour les places assises ont trouvé preneurs pour ces deux matchs, bien que des billets pour des places debout demeurent disponibles.

Après ces affrontements à Chicoutimi, les deux équipes mettront le cap sur la Capitale‑Nationale pour disputer les troisième et quatrième matchs de la série au domicile des Remparts.

La rivalité entre les Saguenéens de Chicoutimi et les Remparts de Québec ne date pas d’hier. Les dernières confrontations entre les deux équipes remontent aux années 2021 et 2022 qui s’étaient déroulées durant la pandémie de COVID-19. Il faut remonter à 2013 pour retrouver une série « ordinaire », qui avait alors vue Québec victorieux.

Le contexte est néanmoins bien différent cette année alors que Chicoutimi aborde le statut de grand favori. Les Saguenéens ont dominé les Remparts tout au long de la saison régulière, remportant leurs huit affrontements, dont trois par jeu blanc.

Par ailleurs, les autres séries quart de finale de la LHJMQ verront Val‑d’Or croiser le fer avec Moncton, Rouyn‑Noranda affronter Shawinigan, tandis que Blainville-Boisbriand se mesurera à Terre‑Neuve.