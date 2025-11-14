Jacques Dubois mise sur son équipe de travail pour amorcer son mandat

Le nouveau maire de La Doré, Jacques Dubois, prévoit consacrer les premières semaines de son mandat à la compréhension approfondie des dossiers prioritaires de la municipalité. Il compte sur l’appui de l’équipe administrative pour consolider son adaptation à la fonction de premier magistrat et orienter efficacement les décisions à venir.

Je ne détiens pas le cours 101 de maire dans mon parcours professionnel. L’une des tâches urgentes consiste à élaborer le prochain budget municipal. À La Doré, la direction générale et le personnel administratif forment une équipe solide et expérimentée. Plusieurs citoyens m’ont confirmé la compétence des employés municipaux. Leur soutien contribuera à stabiliser les premiers mois de cette nouvelle administration », indique-t-il.

Le nouveau maire reconnaît la complexité du cadre légal imposé aux administrations locales. « La direction générale m’a déjà précisé que chaque action doit subir plusieurs validations. Les municipalités fonctionnent sous une série de règlements et de lois qui exigent une grande rigueur. Cette réalité demandera de la vigilance et une coordination étroite entre le conseil et la direction. »

Un retour réfléchi vers la politique municipale

L’engagement de Jacques Dubois dans la vie politique locale ne date pas d’hier. Il évoque son premier passage à l’hôtel de ville : « En 1989, à 29 ans, je siégeais comme plus jeune conseiller municipal de La Doré. Ce mandat s’est prolongé pendant quatre années, suivi d’une autre année au sein du même conseil. »

Son retour à la table du conseil municipal découle d’une motivation familiale. « Mes trois filles m’ont encouragé à franchir le pas, craignant que le moment idéal ne revienne plus. À 66 ans, j’ai accepté ce défi afin de contribuer à la vitalité de la communauté doréenne. »

Rappelons que Jacques Dubois fut propriétaire, à partir de 1986, durant 22 années, du restaurant Le Routier, situé à l’entrée sud du village.