La guerre des prix de l’essence s’intensifie à Saguenay

La « guerre des prix de l’essence », qui sévit depuis plus de deux ans à Saguenay, connaît un nouvel essor selon l’Association des distributeurs d’énergie du Québec. Cette rivalité entre détaillants entraîne des prix à la pompe parmi les plus bas de la province.

Lundi, Radio-Canada rapportait que le litre d’essence se vendait 1,24 $ sur le boulevard Talbot, à Chicoutimi. À titre comparatif, le prix moyen dans la région de la Capitale-Nationale atteignait 1,42 $.

CAA-Québec indique que la marge de profit moyenne des détaillants du Saguenay–Lac-Saint-Jean a été la plus basse de la province au cours des 52 dernières semaines. En incluant les taxes, elle s’établit à 4,9 sous par litre, contre 11,4 sous à Québec et 13 sous à Montréal. L’écart est encore plus marqué avec la Côte-Nord (16,6 sous) et l’Abitibi-Témiscamingue (17 sous).

Des conséquences pour les petites stations

Si les automobilistes profitent de prix avantageux, cette guerre des prix fragilise les stations-service des petites municipalités qui voient leurs clients se déplacer vers les grands centres pour bénéficier des prix réduits.

De plus, la haute concurrence à Saguenay contraint les habitants du Lac-Saint-Jean à payer un peu plus cher leur essence qui demeure tout de même inférieure à la moyenne provinciale avec 1,37 $ le litre dans la MRC de Lac-Saint-Jean-Est et 1,39 $ dans la MRC de Domaine-du-Roy. À l’échelle provinciale, seuls Saguenay et l’Outaouais, qui dispose d’allègements pour concurrencer l’Ontario, bénéficient de prix plus bas.