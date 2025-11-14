La Fournée déménage dans l’ancien Rénomax

Après plusieurs mois de négociation, c’est maintenant officiel. Dans les prochains jours, des travaux de transformation de plus de 1M$ débuteront dans la bâtisse qui abritait, sur la rue Lafontaine, le centre de rénovation Rénomax de Saint-Félicien, pour y accueillir, d’ici la fin mars 2026, La Fournée qui a été inaugurée en 2004 et qui opère sa place d’affaires, à l’intersection du boulevard du Sacré-Cœur et de la route régionale 169 à Saint-Félicien.

L’entreprise qui emploie 41 personnes devrait, par la suite, passer, à près de 50 employés. La superficie totale va presque tripler. Elle augmentera de 3 500 pieds carrés à 8 000 carrés dans les nouveaux locaux. On a retenu les services de Construction Serge Dumas de Saint-Félicien pour exécuter les travaux.

Entreprise en croissance

Face à l’augmentation constante du chiffre d’affaires de l’entreprise d’économie sociale, les dirigeants de La Fournée n’avaient pas le choix.

« Ici, on manque d’espace. Lorsque nous serons dans les nouveaux locaux, il nous sera possible de signer d’autres ententes avec d’autres entreprises et organismes, ce qui est difficile pour le moment », explique Sylvie Dallaire, directrice générale de l’entreprise qui travaille pour l’entreprise depuis 2007.

En plus d’offrir des repas sur place et la vente de produits « cuisinés maison » la Fournée a signé, au fil des ans, plusieurs contrats avec, entre autres, l’usine de pâtes Kraft de Domtar à Saint-Félicien, les résidences funéraires Marc Leclerc de Saint-Félicien et Roberval, la polyvalente des Quatre-Vents, des services de garde à l’enfance dans des écoles de Saint-Félicien, La Doré et Saint-Méthode sans oublier la Popote roulante et la Soupe populaire.

« Pa exemple, nous cuisinons 150 repas minimum par jour pour les services de garde et de 70 à 80 par jour à la polyvalente des Quatre-Vents », ajoute-t-elle.

Choix difficile

Le choix de déménager les opérations de La Fournée dans une autre bâtisse n’a pas été facile.

« Au départ nous avions regardé la possibilité de s’agrandir par l’intérieur à partir des locaux actuels. Toutefois, lorsque le temps de renouveler le bail de location est arrivé à terme, le propriétaire de la bâtisse a décidé de reprendre les lieux pour un autre projet. Nous avons, par la suite, analysé plusieurs scénarios de relocalisation pour finalement choisir la bâtisse qui abritait le centre de rénovation Rénomax. Présentement, nous en sommes locataire mais éventuellement nous aimerions l’acheter », explique Yanick St-Pierre, président du conseil d’administration de La Fournée.