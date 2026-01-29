De 6 ans à 80 ans, on s’amuse chaque semaine

Au total, ce sont 27 familles et 70 adeptes de judo qui se rendent, chaque semaine, au DOJO Domaine-du-Roy de Saint-Prime pour y pratiquer ce sport. Pour souligner le succès de ce DOJO qui existe depuis six ans, la population est invitée le 14 mars prochain à un grand rassemblement, sous forme de souper-bénéfice pour fin de financement à la poursuite des activités.

Une rencontre qui permettra d’en connaître davantage sur les activités du DOJO, une organisation sans but lucratif (OBNL).

« Le DOJO existe depuis six ans. Le local se trouve, en bordure de la route 169, dans l’ancien commerce de vente de motos Harley-Davidson. Pour notre fonctionnement, nous sommes un club satellite du Club de judo Albatros de Dolbeau-Mistassini. Nous disposons de deux entraîneurs, Dominic Langlois et François Lévesque, et d’un directeur technique qui est le même pour les deux clubs », explique Frédérique Auclair, membre du conseil d’administration du DOJO Domaine-du-Roy.

Ce sont principalement des jeunes et quelques adultes qui pratiquent ce sport à Saint-Prime. « Plusieurs familles sont inscrites chez nous », ajoute-t-elle.

Le club de Saint-Prime propose à sa clientèle des cours parents-enfants, les mardis et jeudis, de 19h à 20h. Les cours adultes et compétiteurs, les mêmes journées, de 19h15 à 21h

Souper-bénéfice

La porte-parole explique que le souper-bénéfice du 14 mars, qui se tiendra à la Salle communautaire de Saint-Prime, a pour objectif d’aider au financement des activités du DOJO. Le conseil d’administration de l’organisme qui compte neuf personnes a comme objectif d’attirer au moins 300 personnes à cet événement-bénéfice.

« Nous sommes le seul club de judo, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui doit défrayer tous ses frais, incluant le loyer et le déneigement. Les clubs de Chicoutimi, Laterrière, Jonquière, La Baie, Alma et Dolbeau-Mistassini obtiennent tous de l’aide auprès de leur municipalité. »