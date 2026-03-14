La Clinique Interphysio Roberval ouvre ses portes

La Clinique Interphysio Roberval accueille désormais la population au 1015, boulevard Olivier-Vien. Depuis le lundi 3 mars, l’équipe propose des services de physiothérapie destinés à diverses clientèles. Les consultations couvrent notamment les douleurs musculosquelettiques, les blessures sportives, les accidents pris en charge par la CNESST et la SAAQ, la rééducation périnéale et pelvienne, la pédiatrie ainsi que la rééducation vestibulaire liée aux vertiges.

L’arrivée de ce nouveau point de service répond à un besoin observé depuis plusieurs années dans la municipalité. Roberval ne comptait plus de clinique de physiothérapie active, ce qui obligeait plusieurs résidents à consulter ailleurs dans la région.

Simon Jolet, Philippe Delisle et Marylie Jorg sont les propriétaires de l’établissement. Sur place, Frédérique Pedneault qui fait partie de l’équipe comme physiothérapeute assume, en plus, le rôle de gestionnaire. La clinique reçoit la clientèle du lundi au jeudi, de 8 h à 16 h, avec une plage horaire prolongée le lundi jusqu’à 20 h.

Pourquoi Roberval?

Questionnée sur le choix de l’emplacement, la gestionnaire évoque un manque évident dans le secteur.

« L’absence de clinique à Roberval entraînait de nombreux déplacements vers notre installation de Saint-Félicien. Cette dernière fonctionnait déjà à pleine capacité et l’espace disponible ne permettait pas l’ajout de nouveaux professionnels. L’ouverture ici apporte donc une solution. Après une première semaine d’activités, la réponse de la clientèle dépasse nos attentes. »

Selon elle, cette implantation contribue également à alléger l’achalandage observé à Saint-Félicien. « L’ajout d’un point de service à Roberval facilite l’accès aux traitements et répartit davantage les demandes de consultation en physiothérapie. »

Accès direct aux services

L’obtention d’une référence médicale ne constitue pas une étape obligatoire pour consulter en physiothérapie. Les patients peuvent communiquer directement avec la clinique afin de planifier une évaluation.

« Depuis plusieurs années, les physiothérapeutes offrent un accès direct. Les compagnies d’assurances couvrent généralement les traitements sans exigence de prescription médicale », précise la gestionnaire.

Au besoin, le physiothérapeute peut aussi orienter un patient vers un autre professionnel de la santé. Dans certaines situations, notamment après un traumatisme récent, la clinique dispose également de la possibilité de prescrire une radiographie dans un délai maximal de 72 heures suivant l’événement.