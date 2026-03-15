La Maison Rose de Roberval pourra aller de l’avant

La députée du comté Roberval à l’Assemblée nationale Nancy Guillemette ajoute 9 500 $ à la campagne de financement amorcée, il y a deux ans, par la Corporation de la Maison Rose de Roberval, qui désire effectuer la refonte de ses aires communes, l’achat d’équipements et de matériels adaptés aux besoins de sa clientèle ainsi que l’ajout d’équipements spécialisés.

Mentionnons que la Résidence Maison Rose offre du logement abordable à ses résidents des services professionnels, les repas et collations, l’entretien ménager, la surveillance 24/7 et une pléiade d’activités.

Recherche de partenaires financiers

Afin de tout concrétiser ses projets, les administrateurs doivent procéder à la recherche de partenaires financiers. En 2025, La MRC Lac-Saint-Jean Est ainsi que Desjardins ont contribué au projet pour un montant de 50 000 $.

« L’apport financier de 9 500 $ de la députée Nancy Guillemette est tout simplement remarquable et important à contribuer au mieux-être des résidents de la Résidence la maison rose. Pour 2026, Il reste à faire, la verrière, les jardins sur pattes, le jeu de pétanques et les airs de détente extérieure », explique Luc Blackburn, directeur des services aux membres et au développement à la Fédération régionale des OSBL d'habitation du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Chibougamau-Chapais et Côte-Nord. (FROH).