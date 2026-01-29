L’ArtFest du Zoo sauvage de Saint-Félicien revient pour une 2ᵉ édition

Le Zoo sauvage de Saint-Félicien annonce le retour de l’ArtFest, un événement artistique qui se tiendra les 13 et 14 juin prochains sur le site du Zoo sauvage. Pour cette deuxième édition, l’événement se tiendra sous sur la présidente d’honneur de Lise Racine, une artiste peintre reconnue pour sa sensibilité et le réalisme de ses œuvres.

« Par sa démarche artistique, elle cherche à souligner la beauté de la nature et de la faune dans les plus fins détails tout en sensibilisant les gens à l'importance de créer une symbiose avec toutes formes de vivant », peut-on lire dans un communiqué de presse émis par le Zoo.

Peindre en visuel du Zoo

« Peindre au cœur du Zoo sauvage de Saint-Félicien, c’est entrer en contact direct avec les animaux et le cadre enchanteur et naturel de l’endroit. L’ArtFest est une occasion exceptionnelle de créer et de partager mon art. Je suis honorée d’agir à titre de présidente d’honneur de cette deuxième édition », commente Lise Racine.

Tout au long de la fin de semaine, une quinzaine d’artistes peintres seront répartis dans les différents secteurs du Zoo et réaliseront des œuvres en direct, sous les yeux des visiteurs.

Visite de l’exposition

Une occasion rare de découvrir le processus créatif, d’échanger avec les artistes et de vivre l’art de manière accessible et immersive, dans un cadre naturel exceptionnel. Un 5 à 7 ouvert à toute la population se tiendra également le samedi en fin de journée.

« Cette activité gratuite permettra au public de visiter l’exposition, d’observer et de se procurer des œuvres, de rencontrer les artistes et d’échanger avec eux dans une ambiance conviviale, au cœur du site du Zoo sauvage de Saint-Félicien. »

Dans le cadre de cette deuxième édition, le Zoo sauvage de Saint-Félicien lance également un appel à tous les artistes peintres animaliers du Québec (ou d’ailleurs!) qui souhaitent prendre part à l’événement.

« Les artistes intéressés sont invités à soumettre leur candidature afin de vivre une expérience unique de création en direct, au cœur d’un environnement naturel exceptionnel. Les détails et le formulaire d’inscription sont disponibles en ligne. »