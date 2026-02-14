Jonathan Germain, le chef de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, annonce la création d’une nouvelle structure économique pour Mashteuiatsh, qui sera en place à partir du 1e avril prochain.

« Mashteuiatsh se positionne comme acteur incontournable du monde économique régional avec un nouveau modèle de gouvernance économique qui sera en place dès le 1er avril 2026 », peut-on lire sur le site web de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan.

Un guichet unique

« À Mashteuiatsh il existe plusieurs organismes qui viennent en aide aux entreprises, comme la Société de Dévéloppement Économique Ilnu (SDEI), la Développement Piekuakami Ilnuatsh (SDI) ou encore Développement Pekuakamiulnuatsh Takuhikan », explique le Chef Germain.

« Nous sentions depuis longtemps qu’il y avait une certaine frustration de la part d’entrepreneurs. Après vérifications, on s’est aperçu qu’il était parfois difficile, pour eux, d’aller de l’avant dans leur projet parce qu’ils devaient cogner à plusieurs portes pour avancer », explique le Chef Germain.

Ainsi, on désire avec cette nouvelle gouvernance économique créer un guichet unique afin de regrouper plusieurs services à un seul endroit. Les entrepreneurs et organismes y recevront un accompagnement à toutes les étapes de leur projet, donnant une valeur ajoutée aux services actuels, favorisant la réalisation des projets : démarrage, financement, croissance, relève et autres.

Cette approche vise également à améliorer l’accès à des contrats pour les entreprises de la communauté lors de la réalisation de projets sur Nitassinan.

Comité provisoire

En septembre dernier, le nouveau conseil des élus de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh a appuyé les travaux du comité de travail et a donné le mandat de former un conseil d’administration provisoire. Il est composé de Alain Paul, président de Granules LG et Groupe ADL; Alexandre Girard et Rémy Kak’wa Kurtness du Groupe Aishkatsh, Frédéric Dubois, président de Dufresne Asphalte; Serge Simard, directeur Économie, emplois et partenariats stratégiques de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan ainsi que de Sylvie Langevin et Carina Dominique, élues désignées Économie, emplois et partenariats stratégiques.

« Pour assurer une mise en œuvre transparente, un appel de candidatures afin de former le premier conseil d’administration sera publié prochainement. »

Projet hôtelier ?

Dans un autre dossier, le Chef s’est dit surpris des informations véhiculées au cours des derniers jours sur l’état d’avancement du projet hôtelier à Mashteuiatsh.

Des informations qui laissaient présager qu’au cours des prochaines semaines, on devrait annoncer la construction d’un hôtel de 60 chambres au coût de 35 M$, avec une première pelletée de terre, en 2027, sur les terrains de l’actuel Camping de la Pointe, situé aux abords du lac Saint-Jean. L’hôtel comprendrait un restaurant et une grande salle divisible.