La Mezzo-Soprano Cyndia Quinn de passage à l’Église Notre-Dame de Roberval

Dans le cadre de sa tournée des églises du Québec, la Mezzo-Soprano Cyndia Quinn montera sur scène, pour un concert bénéfice à l’église de Notre-Dame de Roberval, le samedi 28 février prochain.

Après 27 concerts autour du Québec, l’artiste a pris, par la suite, une pause. « Elle a réussi et a pu enfin s’épanouir. Cyndia, après avoir vécu une enfance difficile, avait le désir profond d’aider les siens. Par la suite, Cyndia s’est consacrée, avec son époux, à aider en prévention de la toxicomanie et en hébergement », peut-on lire dans un communiqué confirmant la date de son passage à Roberval.

Un concert attendu

Cyndia Quinn donnera ce concert, accompagné de deux musiciens. Elle interprétera des chants classiques, composés par des artistes de grande renommée, tels Mozart, Bach, Franck, Schubert, ainsi que d’autres pièces, comme Ave Maria.

« Ainsi, vous êtes invités à venir raviver votre passion musicale et à vivre un temps de calme intérieur, tout en apportant une aide financière à l’église Notre-Dame de Roberval. »

Les billets seront en vente à l'entrée à 35$ et en prévente à 30$. Vous pouvez vous procurer les billets sur le site web www.cyndiaquinn-mezzo-soprano.com.

Une artiste de grand talent

Cyndia Quinn s’est imposée au fil des années comme une voix singulière de la scène musicale québécoise, alliant émotion, foi et présence scénique.

Dès son plus jeune âge, Cyndia a été envoûtée par le chant, inspirée par sa mère Johanne Quinn, ancienne enfant-vedette des années 70, elle-même passée sous l’aile du chanteur Michel Louvain. Bien que la carrière de Johanne ait été de courte durée, ce lien familial a profondément marqué Cyndia et nourri sa passion pour la musique.

C’est vers l’âge de 20 ans que Cyndia a commencé à donner ses premiers concerts, sa voix riche et cristalline séduisant rapidement les publics des célébrations religieuses et des festivals régionaux. Elle s’est notamment fait remarquer pour ses interprétations de pièces sacrées et classiques, un répertoire qui fait la part belle à la nuance et à l’intensité émotionnelle.

Animée par une foi profonde, Cyndia a multiplié les prestations dans des lieux emblématiques tels que la Basilique Sainte-Anne-de-Beaupré, où elle a présenté l’intégralité de son album Ave Maria devant un public conquis.

Au fil des années, Cyndia Quinn ne s’est pas contentée d’interpréter des œuvres déjà établies : elle a aussi exploré la composition, enregistrant des chansons qui lui sont propres et participant à des initiatives musicales variées à travers le Québec.

Son parcours a été jalonné de collaborations locales, de concerts en église, de récitals et de festivals, toujours dans une démarche qui mêle exigence artistique et proximité avec le public.