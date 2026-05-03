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Temps de lecture : 1 min 47 s

Un nouveau gym communautaire à Saint-Prime 

Janick Émond
Le 03 mai 2026 — Modifié à 17 h 15 min le 01 mai 2026
Par Janick Émond - Journaliste

La municipalité de Saint-Prime relance un projet attendu depuis plusieurs années, celui de l’aménagement d’un gym dans le sous-sol de la salle communautaire. Des travaux sont en cours depuis quelques mois et l’ouverture est envisagée au courant de 2026, sans date précise pour l’instant. 

Ce projet s’inscrit dans la continuité d’une offre qui existait déjà auparavant dans la municipalité.  

« On a déjà eu un gym à Saint-Prime, mais avec la pandémie, on avait dû fermer. Mais on avait l’intention d’en rouvrir un plus tard », explique la mairesse Maire-Noëlle Bhérer.  

Un premier plan visant à utiliser le sous-sol de la salle communautaire avait été élaboré il y a quatre ans, mais il a été mis sur pause pour laisser la place temporairement au CPE.  Le projet a finalement pu reprendre il y a quelques mois, une fois les lieux libérés. 

Une réponse à une forte demande citoyenne 

La relance du gym s’appuie sur un intérêt marqué de la population.  

« On a eu beaucoup de demandes pour rouvrir un gym dans la municipalité. La demande est récurrente », souligne Mme Bhérer.  

Un sondage mené récemment a d’ailleurs permis de confirmer cet engouement.  

« On a eu plus de 300 personnes qui ont répondu au sondage sur internet, c’est excellent. On ne s’attendait pas à une aussi forte réponse. » 

L’objectif de la municipalité est de proposer un espace accessible et adapté à une clientèle variée.  

« On souhaite faire un gym où les gens pourront améliorer et maintenir leur santé, à prix abordable. Ça sera un gym pour tout le monde, autant les jeunes que les aînés. » 

L’équipement sera diversifié, avec une volonté d’optimiser l’espace disponible.  

« On ne veut pas avoir trop du même équipement, on vise la variété afin de proposer le maximum d’options. » 

Le modèle d’opération reposera sur une formule autonome, sans personnel sur place.  

« On va fonctionner avec un système de puce. Les gens pourront accéder au gym en tout temps avec leur abonnement. »  

Pour accompagner les usagers, des plans d’entraînement seront tout de même offerts.  

« On a une kinésiologue à la municipalité qui va, avec une collègue, bâtir des plans selon les catégories d’âges. Les gens ne seront pas laissés à eux-mêmes. » 

Investissement 

Le projet représente un investissement total d’environ 75 000 $. La municipalité y contribue à hauteur de 15 000 $, tandis que le reste du financement provient de partenaires et de programmes d’aide. Le Regroupement Loisirs et sports du Saguenay–Lac-Saint-Jean a versé 5 000 $, l’entreprise Domtar a versé 10 000 $, et 40 000 $ proviennent des fonds locaux de la MRC. 

Si la date d’ouverture demeure à préciser, la municipalité assure vouloir rendre le service disponible le plus rapidement possible.  

« On vise des prix communautaires, donc le plus bas possible. » 

 

 

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