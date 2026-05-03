Un nouveau DG aux commandes pour lancer la saison au Club de golf de Saint-Prime 

Alors que la neige tarde encore à disparaître complètement, les préparatifs vont bon train au Club de golf de Saint-Prime en vue de la prochaine saison. Sur le terrain, des spécialistes sont déjà à pied d’œuvre afin d’évaluer les conditions et d’amorcer les travaux nécessaires.

« On a des gens actuellement qui font des analyses du terrain et ils sont excellents et ils travaillent fort. Donc je ne les dérange pas trop, je m’assure seulement que ça se passe bien et qu’ils aient ce dont ils ont besoin », explique le directeur général, Mario Doré.

Bien qu’aucune date officielle d’ouverture ne soit encore arrêtée en raison des conditions printanières, M. Doré croit qu’il pourrait être possible de débuter les activités à la mi-mai ou un peu plus tard.

Du côté administratif, l’enthousiasme est déjà palpable. La vente des cartes de saison connaît un excellent départ, malgré un léger ajustement des tarifs.

« Ça va super bien ! On a dû ajuster un peu les prix à la hausse cette année, mais on s’est arrangé pour ajouter plusieurs incitatifs. On veut en donner plus à nos membres », souligne-t-il, mentionnant notamment l’ajout d’avantages comme l’utilisation de voiturettes ou encore l’entreposage.

Le club entend également mettre l’accent sur le développement de sa clientèle. Une attention particulière sera portée au recrutement des jeunes golfeurs.

« On va faire de gros efforts afin de ramener une clientèle junior plus grande chez nous. On veut relancer ce volet tranquillement, le faire de la bonne façon afin que ça puisse perdurer dans le temps. »

En parallèle, le golf féminin demeure bien ancré dans les activités du club, avec un comité toujours actif qui prépare déjà une programmation variée.

Nouveau DG

Cette nouvelle saison marquera aussi un nouveau chapitre pour le Club de golf de Saint-Prime avec l’arrivée d’un nouveau directeur général en la personne de Mario Doré. Pour lui, il s’agit d’un véritable retour aux sources.

« C’est un retour pour moi au club de golf ici à Saint-Prime. C’est un privilège pour moi de pouvoir revenir à la maison et de représenter mon club, y mettre ma signature », confie-t-il.

Ancien membre dans les années 1970 et 1980, il avait quitté la région pendant quatre décennies avant d’y revenir il y a quelques années. Le 19 janvier dernier, il était nommé comme le nouveau DG du club, et depuis, il s’investit pleinement dans ses nouvelles fonctions.

« Depuis mon entrée en poste, je suis au club presque tous les jours. Mon rôle est d’être le chef d’orchestre et m’assurer que tout roule. »

Il insiste d’ailleurs sur l’importance du travail d’équipe.

« Au fond, c’est eux, les comités, qui font fonctionner le club, qui le rendent si merveilleux. »