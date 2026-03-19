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Lac-Vegas

Une soirée casino lucrative pour la Fondation du Cégep de St-Félicien

Émile Boudreau
Le 19 mars 2026 — Modifié à 08 h 11 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le vendredi 13 mars dernier, le Cégep de St-Félicien a pris des airs de casino à l’occasion de l’événement « Lac-Vegas», une soirée-bénéfice organisée au profit de la Fondation de l’établissement d’enseignement supérieur.

Placée sous la présidence d’honneur d’Isabelle Genest, directrice générale de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Mashteuiatsh, et mise sur pied par des étudiants du programme de Techniques de tourisme, l’activité a rassemblé la communauté collégiale, des représentants du milieu des affaires du Haut du Lac-Saint-Jean et plusieurs citoyens.

Au total, un peu plus de 34 000 $ ont été amassés, un montant qui a dépassé les attentes de la directrice générale de la Fondation, Sandra Néron. Celle-ci voit dans ce résultat un témoignage éloquent de l’engagement de la communauté envers la mission de la Fondation du cégep.

Les fonds recueillis serviront à soutenir financièrement les étudiants actuels et futurs, notamment par l’attribution de bourses annuelles visant à faciliter l’accès au logement étudiant ou privé, au transport scolaire et au covoiturage. La Fondation pourra également offrir une aide financière ponctuelle et contribuer à des projets d’innovation au bénéfice de la population étudiante, favorisant ainsi la persévérance scolaire et la réussite académique.

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