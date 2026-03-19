Granules LG place l’humain au premier plan

Ayant récemment franchi le cap des 30 ans d’existence, Granules LG se distingue par une approche centrée sur l’humain, que ce soit par un recrutement axé sur le savoir‑être ou par des investissements permettant d’adapter les horaires grâce à l’optimisation des équipements.

Le directeur général, Claude Boudreault, et la coordonnatrice aux ressources humaines, Marie‑Claude Villeneuve, ont été rencontrés lors de la troisième édition du Grand rendez‑vous du bonheur au travail, où Granules LG agissait comme partenaire de l’événement.

Installée à Saint‑Félicien, l’entreprise produit 120 000 tonnes de granules de bois par année pour les marchés résidentiel, industriel et institutionnel. Granules LG distribue ses produits au Québec, en Ontario, dans les Maritimes et dans le Nord‑Est américain, en plus d’exporter jusqu’en Italie et d’alimenter des centrales thermiques en Martinique et en Guadeloupe.

Claude Boudreault cumule plus de 17 ans d’expérience dans l’entreprise. Il a d’abord fait ses débuts comme électromécanicien avant de gravir les échelons, devenant directeur des opérations, puis directeur général en 2024. « Je suis très loin de ma formation initiative, reconnaît-il. Par contre, l’avantage de tout ça. C’est que je suis capable de parler le même langage que tout le monde dans l’entreprise. »

Tout au long de son parcours, on lui a fait confiance, on lui a donné la chance de s’accomplir, on l’a entouré de bonnes personnes et on lui a donné les ressources nécessaires. C’est cette même vision que Claude Boudreault met de l’avant aujourd’hui à la tête de l’entreprise : placer l’humain au premier plan.

« J’ai toujours prôné de faire grandir les gens à l’interne, dit-il. Ce que j’ai eu la chance d’avoir, j’ai essayé le plus possible de le reproduire envers chacun des travailleurs qui avaient un engagement. »

Selon Claude Boudreault, le bonheur au travail passe par une multitude de moyens, comme le respect des uns envers les autres et l’écoute de chacun des partis.

Le directeur général explique qu’il s’agit aussi de « mettre les gens sur leur X ». Il rappelle que, dans les années 1990, les postes étaient principalement associés à des critères, des exigences et un nombre d’années d’expérience. Aujourd’hui, dans un contexte de rareté de main‑d’œuvre, cette approche évolue. Placer les employés « sur leur X » implique d’accepter qu’ils puissent être moins performants dans certains aspects, tout en excellant dans d’autres. Le but est de miser sur leurs forces et de les mettre en valeur pour les aider à progresser.

Dans son recrutement, Granules LG mise avant tout sur le savoir‑être. Marie‑Claude Villeneuve explique que l’entreprise ne cherche pas forcément des candidats qui cochent toutes les cases techniques, mais plutôt ceux qui démontrent une attitude et un comportement exemplaires, et surtout une volonté d’apprendre.

L’optimisation qui élimine le travail du dimanche

Granules LG a lancé, il y a deux ans, un chantier de réorganisation évalué à 3,5 millions de dollars. À l’époque, l’entreprise fonctionnait 24 heures sur 24, sept jours sur sept, sans aucune période d’arrêt. Grâce à des investissements dans l’optimisation des équipements, elle a pu augmenter sa production tout en réduisant le temps nécessaire pour y parvenir, ce qui s’est avéré particulièrement avantageux. Cette modernisation a notamment permis d’éliminer le travail du dimanche pour les employés.

Dans tous les cas, le résultat est positif sur l’attraction et la rétention de main-d’œuvre. Le défi des prochaines années sera de maintenir ces bonnes pratiques, tout en s’adaptant aux différents besoins du milieu.