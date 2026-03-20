Loin de l’objectif au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Les classes de maternelle quatre ans stagnent au Saguenay-Lac-Saint-Jean, comme ailleurs au Québec. L’initiative des maternelles, mises de l’avant par la Coalition avenir Québec (CAQ) en 2019, semble ne s’être jamais totalement déployée.

Selon le Quotidien, le projet commençait en force dans le centre de services scolaires (CSS) du Pays-des-Bleuets avec huit classes à sa première année, mais il a toutefois stagné depuis quatre ans pour atteindre 11 classes cette année sur les 19 écoles primaires du réseau. Le reste de la région suit cette tendance, alors que les classes de maternelles quatre ans sont passées de 17 à 19 au CSS de la Jonquière et du Lac-Saint-Jean et de 29 à 31 pour le CSS du Rives-du-Saguenay.

Rappelons que la situation actuelle a connu son Waterloo en janvier 2023, alors que neuf classes de maternelles 4 ans avaient été fermées au Pays-du-Bleuets. La direction du CSS avait alors blâmé le manque de personnel. Les fermetures s’enchaînent depuis ce temps et ce, un peu partout dans la province.

Selon le porte-parole du Parti Québécois pour la famille et en matière de CPE, Alex Boisonneault, la situation est criante dans la Capitale-Nationale, le Centre-du-Québec et la région de Lanaudière, qui ont perdu respectivement 13 et six classes. Le député d’Arthabaska mentionne finalement que la Montérégie crée l’exception, alors qu’elle est la seule région avec une hausse marquée, avec 253 groupes en 2024-2025.