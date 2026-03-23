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Grève au Jardin de Robi

Les parties seraient proches d’une entente pour le maintien de services

Émile Boudreau
Le 23 mars 2026 — Modifié à 08 h 11 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Une entente entre les syndiqués en grève du Centre de la petite enfance (CPE) Le Jardin de Robi, à Roberval, et l’employeur concernant le maintien de services a été conclu dans la nuit de jeudi à vendredi de la semaine dernière, rapporte Radio-Canada. Cette entente doit toutefois être entérinée par le Tribunal administratif du travail (TAT) pour entrer en vigueur.

Si elle est approuvée, l’entente permettrait un retour partiel au travail des employés du CPE avec un horaire réduit, soit du mercredi au vendredi, de 8 h 30 à 15 h 45. Selon la Confédération des syndicats nationaux (CSN), qui représente les travailleurs, la partie patronale refuserait toutefois de signer l’accord conclu. De nouvelles discussions entre les deux parties sont prévues aujourd’hui, en présence d’un conciliateur.

Plus tôt ce mois-ci, le TAT avait ordonné, dans une décision unanime, une reprise des services, estimant que l’interruption prolongée des activités entraînait des conséquences importantes sur la sécurité sociale des enfants.

Cette décision du Tribunal est survenue après que la direction du CPE eu demandé son intervention en vertu de la nouvelle Loi 14, entrée en vigueur le 30 novembre dernier, qui vise à prendre davantage en compte les besoins de la population en cas de grève ou de lock-out. Il s’agissait de la toute première demande déposée au TAT en vertu de cette loi.

Rappelons que les employés du CPE Le Jardin de Robi sont en grève générale illimitée depuis le 22 octobre dernier en raison de la décision de la direction de ne plus rémunérer la période de repas de 30 minutes accordée aux éducatrices. Les 22 employés de l’établissement sont sans convention collective depuis mars 2023. Au moment du déclenchement de la grève, environ 80 enfants fréquentaient le CPE.

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