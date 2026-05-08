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Vendredi, 08 mai 2026

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Temps de lecture : 43s

Des chercheurs cartographient la pollution lumineuse au Lac-Saint-Jean

Émile Boudreau
Le 08 mai 2026 — Modifié à 14 h 00 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Des bénévoles du Planétarium de Saint-Félicien sillonnent actuellement les municipalités du Lac-Saint-Jean afin de mesurer l’ampleur de la pollution lumineuse sur le territoire. Le projet fait suite à des constats de chercheurs selon lesquels l’intensité de l’éclairage artificiel augmente dans les milieux urbains de la région, rapporte Radio-Canada.

Au cœur de la recherche se trouvent les effets de la pollution lumineuse sur la santé humaine, particulièrement la lumière bleue, abondamment émise par les lumières à DEL utilisés dans l’éclairage urbain.

Pour brosser un portrait précis de la situation, les bénévoles utilisent un véhicule spécialisé nommé LANcube. Conçu par le département de recherche de Martin Aubé, chercheur reconnu dans le domaine de la pollution lumineuse. L’appareil se distingue par sa capacité à détecter spécifiquement la lumière bleue.

À la nuit tombée, l’équipe parcourt les rues des différentes municipalités afin de récolter des échantillons de lumière. Ces données serviront à cartographier la pollution lumineuse de la région.  Si le projet se concentre pour l’instant sur le Lac-Saint-Jean, les responsables n’excluent pas d’élargir l’initiative au Saguenay.

 

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