Le Club Plein Air Ouiatchouan a célébré ses 50 ans

Le Club Plein Air Ouiatchouan a souligné en grand son 50e anniversaire à l’occasion de La Soirée Étoilée, tenue le jeudi 19 mars à l’Hôtel Château Roberval. L’événement a rassemblé de nombreux bénévoles, partenaires et invités afin de célébrer cinq décennies d’histoire dédiées à la promotion du plein air dans la région.

La soirée s’est déroulée en présence de personnalités politiques et municipales, dont Alexis Brunelle-Duceppe, député fédéral de Lac-Saint-Jean, Jacynthe Brassard, représentante de la MRC de Domaine‑du‑Roy, Luc Chiasson, maire de la Municipalité de Chambord, et Jean‑François Boily, maire de la Ville de Roberval.

Pensé et orchestré par une équipe d’étudiants finissants en Techniques de tourisme du Cégep de Saint‑Félicien, avec l’appui de nombreux bénévoles, l’événement a permis de rendre hommage à celles et ceux qui ont marqué l’histoire du Club.

« 50 ans d’histoire pour le Club Plein-Air Roberval, devenu Club Plein-Air Ouiatchouan, représentent un exploit rendu possible grâce à l’implication et à la persévérance de nombreux bénévoles, ainsi qu’au soutien d’acteurs du milieu. Le but a toujours été de favoriser la pratique d’activités de plein air, et nous pouvons aujourd’hui affirmer que c’est mission accomplie. », a déclaré Christine Caron, présidente du Club.