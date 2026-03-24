SUIVEZ-NOUS

Mercredi, 25 mars 2026

Actualités

Temps de lecture : 57s

Contrebande

62 500$ en objets prohibés saisi au centre de détention de Roberval

Émile Boudreau
Le 24 mars 2026 — Modifié à 11 h 37 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

La lutte contre la contrebande dans les établissements de détention du Québec a connu des résultats probants au cours du dernier mois. Huit saisies majeures ont permis de récupérer des objets prohibés dont la valeur institutionnelle est estimée à 548 550 $.

Les saisies comprennent notamment des produits du tabac, des stupéfiants, des téléphones cellulaires ainsi que divers outils et accessoires liés à la téléphonie mobile. Parmi les interventions majeures effectuées, une opération menée à l’établissement de détention de Roberval a permis de récupérer pour 62 500$ d’objets prohibés.

Selon le ministère de la Sécurité publique, la majorité de ces saisies majeures ont découlé de la récupération de colis acheminés par drone, interceptés avant même qu’ils ne franchissent les murs des établissements.

Parallèlement, d’autres saisies sont effectuées de façon régulière lors des activités courantes du personnel carcéral. Les rondes de surveillance, les inspections des cours extérieures, les fouilles à l’admission des personnes incarcérées ainsi que les fouilles des lieux contribuent également à freiner l’introduction et la circulation d’objets interdits.

Afin de renforcer cette lutte, une série de mesures technologiques a été déployée dans les établissements de détention. Celles-ci comprennent notamment l’installation d’une nouvelle génération de détecteurs de drones, plus performants, ainsi que des appareils spécialisés pour la détection de téléphones cellulaires. À ces initiatives s’ajoutent le déploiement de fenêtres sécurisées, de détecteurs à balayage corporel et de postes de fouille.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Une 34e édition qui promet du 17 au 19 avril prochains
Publié hier à 20h02

Une 34e édition qui promet du 17 au 19 avril prochains

Les visiteurs et participants du Salon 50+ et des Jeux FADOQ Saguenay-Lac-Saint-Jean-Ungava auront à nouveau droit à plusieurs nouveautés lors de la 34e édition de l’évènement, les 17, 18 et 19 avril prochain au Centre Mario-Tremblay, à Alma. C’est sous le thème « Un Monde de découvertes » que se déroulera le prochain Salon 50 +. « En choisissant ...

LIRE LA SUITE

Québec lance un appel pour de nouvelles places à Mashteuiatsh
Publié hier à 17h00

Québec lance un appel pour de nouvelles places à Mashteuiatsh

La ministre de la Famille, Kateri Champagne Jourdain, a annoncé le lancement de deux nouveaux appels de projets visant à créer jusqu’à 597 places additionnelles en garderies subventionnées au tarif quotidien de 9,65 $. Ces nouvelles places seront déployées dans plusieurs régions du Québec, notamment au sein de communautés des Premières Nations et ...

LIRE LA SUITE

Les services des travailleurs sociaux se détériorent selon un sondage
Publié hier à 13h00

Les services des travailleurs sociaux se détériorent selon un sondage

La majorité des travailleuses sociales et travailleurs sociaux (T.S.) du Québec estiment que l’accessibilité et la qualité des services sociaux se sont détériorées depuis la création de Santé Québec. C’est ce que révèle un sondage mené pour le compte de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec. Selon ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES