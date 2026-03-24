62 500$ en objets prohibés saisi au centre de détention de Roberval

La lutte contre la contrebande dans les établissements de détention du Québec a connu des résultats probants au cours du dernier mois. Huit saisies majeures ont permis de récupérer des objets prohibés dont la valeur institutionnelle est estimée à 548 550 $.

Les saisies comprennent notamment des produits du tabac, des stupéfiants, des téléphones cellulaires ainsi que divers outils et accessoires liés à la téléphonie mobile. Parmi les interventions majeures effectuées, une opération menée à l’établissement de détention de Roberval a permis de récupérer pour 62 500$ d’objets prohibés.

Selon le ministère de la Sécurité publique, la majorité de ces saisies majeures ont découlé de la récupération de colis acheminés par drone, interceptés avant même qu’ils ne franchissent les murs des établissements.

Parallèlement, d’autres saisies sont effectuées de façon régulière lors des activités courantes du personnel carcéral. Les rondes de surveillance, les inspections des cours extérieures, les fouilles à l’admission des personnes incarcérées ainsi que les fouilles des lieux contribuent également à freiner l’introduction et la circulation d’objets interdits.

Afin de renforcer cette lutte, une série de mesures technologiques a été déployée dans les établissements de détention. Celles-ci comprennent notamment l’installation d’une nouvelle génération de détecteurs de drones, plus performants, ainsi que des appareils spécialisés pour la détection de téléphones cellulaires. À ces initiatives s’ajoutent le déploiement de fenêtres sécurisées, de détecteurs à balayage corporel et de postes de fouille.