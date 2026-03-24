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Garderies subventionnées

Québec lance un appel pour de nouvelles places à Mashteuiatsh

Émile Boudreau
Le 24 mars 2026 — Modifié à 13 h 30 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

La ministre de la Famille, Kateri Champagne Jourdain, a annoncé le lancement de deux nouveaux appels de projets visant à créer jusqu’à 597 places additionnelles en garderies subventionnées au tarif quotidien de 9,65 $. Ces nouvelles places seront déployées dans plusieurs régions du Québec, notamment au sein de communautés des Premières Nations et des Inuit.

Jusqu’à 138 de ces places seront réservées spécifiquement aux enfants des Premières Nations et des Inuit. Les communautés ciblées par cet appel de projets sont celles de Kangiqsujuaq, Mashteuiatsh, Nutashkuan, Quaqtaq, Tasiujaq, Uashat Mak Mani-utenam et Wemotaci, ainsi que les milieux urbains de Gatineau et de Roberval.

Les projets soumis pourront prendre diverses formes, allant de l’agrandissement d’installations existantes à l’augmentation de la capacité de services déjà en place afin d’offrir des places immédiates, ou encore à la construction de nouvelles installations. La date limite pour répondre à l’appel à projets du ministère de la Famille est le 24 avril prochain à 16 h.

Cette annonce s’inscrit dans l'engagement pris par le gouvernement du Québec d'améliorer l’accessibilité aux services de garde subventionnés. La semaine dernière, dans le cadre du dépôt du budget 2026-2027, le gouvernement avait déjà annoncé la conversion de 5 000 places actuellement non subventionnées en places subventionnées, dont 500 seront réservées à des conversions en centres de la petite enfance (CPE).

Depuis 2021, Québec affirme avoir ajouté près de 34 000 nouvelles places subventionnées à son réseau de services de garde. À cela s’ajoutent environ 11 600 places en cours de réalisation. En ce qui concerne les communautés des Premières Nations et des Inuit, 416 places subventionnées ont été créées au cours des dernières années, tandis que 833 autres sont toujours en développement.

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