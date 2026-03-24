Une 34e édition qui promet du 17 au 19 avril prochains

Les visiteurs et participants du Salon 50+ et des Jeux FADOQ Saguenay-Lac-Saint-Jean-Ungava auront à nouveau droit à plusieurs nouveautés lors de la 34e édition de l’évènement, les 17, 18 et 19 avril prochain au Centre Mario-Tremblay, à Alma.

C’est sous le thème « Un Monde de découvertes » que se déroulera le prochain Salon 50 +. « En choisissant ce thème, nous voulons notamment affirmer que, quel que soit notre âge, on peut et on doit s’intéresser aux grands enjeux actuels. Les aînés ne sont pas des spectateurs de l’évolution de la société, ça les concerne », commente Jacques Bélanger, président du conseil d’administration de la FADOQ SLSJ-Ungava.

Le Salon 50 + accueillera cette année 90 exposants répartis en sept secteurs d’intérêts, soit santé et bien-être, sports-loisirs et culture, services publics et privés, mobilité et autonomie, finances personnelles, habitation et art de vivre et, enfin, plaisirs de terroir.

Voici quelques exemples d’exposants choisis au hasard : Intermed Groupe Santé, Développement et paix, Matelas Avantages, Les Jardins Sainte-Émilie, Création en folie, Centre d’autonomie Familiprix, Ville d’Alma, Travailleurs de milieu auprès des aînés et Société de généalogie du Québec.

Les Jeux

Comme à chaque année, l’activité physique sera largement célébrée au long des trois jours de l’évènement. Plus de 800 membres FADOQ compétitionneront dans 14 disciplines, comme le palet, la pétanque, le pickleball, le cornhole, les quilles (petites et grosses), le golf, le baseball-poches, et pour la première cette année, la course à pied (5 km et 10 km dans différentes catégories d’âge).

À l’instar de la précédente édition, un trophée conçu par et pour la FADOQ avec des partenaires sera remis aux gagnants, hormis que cette année, celui-ci se déclinera en trois couleurs : bronze, argent et or.

Conférences

Comme le veut la tradition, l’évènement proposera aussi une programmation de conférences variée avec, en tête d’affiche, le docteur Stanley Vollant, la comédienne bien-aimée des Québécois Guylaine Tremblay et le tout aussi populaire Gino Chouinard, ancien animateur de l’émission matinale @Ri:Salut Bonjour@Ri. C’est avec l’éloquence qu’on leur reconnaît que les trois conférenciers aux parcours totalement distincts viendront partager leur expérience au micro.

Les billets pour assister aux conférences sont disponibles au https://app.eventnroll.com/fr/billetterie/achat-de-billet/1757/12031.