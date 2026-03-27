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Vendredi, 27 mars 2026

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Temps de lecture : 1 min 46 s

Réélu à la présidence de la CCISF

Yvon Lamontagne priorise la forêt, l’agriculture et le tourisme pour un deuxième mandat

Jean Tremblay
Le 27 mars 2026 — Modifié à 15 h 30 min
Par Jean Tremblay - Journaliste

Réélu à la présidence de la Chambre de commerce et d’industrie secteur Saint-Félicien (CCISF), Yvon Lamontagne identifie trois secteurs d’intervention prioritaires pour la prochaine année : la forêt, l’agriculture et le tourisme. Selon lui, le contexte actuel exige davantage de concertation afin de soutenir le développement économique local.

Il rejette également certaines perceptions véhiculées dans les discussions informelles voulant que Saint-Félicien manque d’atouts. « Arrêtons les discours négatifs. Plusieurs organisations structurantes contribuent déjà à l’économie locale: le Cégep, le Zoo sauvage, les Serres Toundra, Domtar et l’usine de congélation de bleuets. Notre parc industriel fonctionne au maximum de sa capacité et un second projet d’aménagement se prépare », mentionne-t-il.

Table économique active

L’année dernière, le président a lancé une table économique réunissant divers acteurs et décideurs provenant de l’ensemble du comté de Roberval. Depuis sa mise sur pied, une dizaine de rencontres ont permis d’aborder plusieurs enjeux touchant l’économie régionale.

« Cette table vise d’abord un appui aux élus et une défense des intérêts du milieu. Elle favorise aussi le dialogue avec les structures gouvernementales, souvent perçues comme complexes par les entrepreneurs. De nouvelles réglementations s’ajoutent régulièrement et compliquent l’activité économique. La concertation permet de partager l’information et de mieux affronter les défis qui se présentent », explique-t-il.

Un DG à temps plein

Parmi les priorités de ce deuxième mandat figure l’embauche d’un directeur général à temps plein pour la CCISF. Selon Yvon Lamontagne, une permanence professionnelle renforcerait l’action de l’organisme et assurerait une présence constante auprès du milieu des affaires.

« Une chambre de commerce solide nécessite une structure permanente. Plusieurs municipalités voisines souhaiteraient profiter d’un organisme semblable. Ici, la CCISF fonctionne bien et bénéficie d’une bonne participation du milieu », souligne-t-il.

Dans cette perspective, il invite entreprises, organisations et institutions à prévoir une contribution annuelle afin de soutenir les activités de la chambre de commerce. « Qu’il s’agisse d’agriculteurs, d’entreprises forestières ou de grandes sociétés, une participation régulière garantirait la continuité des services. Sans cet appui, la pérennité de l’organisation pourrait devenir plus fragile », précise-t-il.

Journée socioéconomique

Pour la suite de son mandat, Yvon Lamontagne avance également trois pistes de travail. Il propose d’abord l’ajout d’un commissaire industriel au sein de la municipalité afin de soutenir la prospection et l’accompagnement des projets d’affaires.

Il évoque ensuite l’aménagement d’un secteur résidentiel consacré à la construction de maisons à prix abordable destinées aux jeunes ménages qui amorcent leur parcours.

Enfin, il souhaite la tenue, à l’automne prochain, d’une journée socioéconomique réunissant les intervenants du milieu. Cette rencontre viserait l’élaboration d’une planification stratégique commune afin d’orienter plus clairement le développement économique local pour les prochaines années.

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