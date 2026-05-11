SUIVEZ-NOUS

Lundi, 11 mai 2026

Sports

Temps de lecture : 1 min 3 s

Emporté par la foule, le Canadien écrase les Sabres

Le 11 mai 2026 — Modifié à 07 h 09 min
Par Dominic Bolduc - CKAJ 92,5

Le Canadien de Montréal n’a pas raté l’occasion de remporter un deuxième match de suite pour la première fois dans ces séries 2026. Devant une foule survoltée au Centre Bell, la troupe de Martin St-Louis a signé une victoire de 6 à 2 pour prendre les devants 2-1 contre les Sabres de Buffalo.

Les visiteurs vont ouvrir la marque dès la 53e seconde du match. Cole Caufield voit son dégagement être intercepté par Rasmus Dahlin qui rate son lancer mais la rondelle revient sur le bâton de Tage Thompson qui lance dans une cage déserte.

Mais Alex Newhook va créer l’égalité avec moins de cinq minutes à jouer avec son troisième en quatre périodes.

Dès la deuxième, Montréal va prendre le contrôle de la rencontre. Enfin! Cole Caufield trouve le fond du filet en avantage numérique sur une superbe pièce de jeu de Lane Hutson. Par la suite, Zachary Bolduc double l’avance du CH lorsqu’il reçoit la passe de Joe Veleno dans l’enclave. Alex Carrier obtient également une passe, ce qui donne le premier but compté par des Québécois depuis belle lurette.

Les Sabres sont indisciplinés et le Canadien en profite. Juraj Slafkovsky porte la marque à 4-1 en faisant dévier le tir de Hutson. En fin d’engagement, Montréal se retrouve au cachot et Rasmus Dahlin en profite pour réduire l’écart.

En troisième, Dobes ne donne rien aux Sabres alors que Kirby Dach et Alex Newhook en ajoutent pour donner les devants au Canadien dans la série qui se poursuivra mardi, toujours au Centre Bell.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

La Tournée à vos Marques ! revient pour une 5e édition
Publié à 13h00

La Tournée à vos Marques ! revient pour une 5e édition

L’Association régionale de loisirs pour personnes handicapées du Saguenay–Lac-Saint-Jean (ARLPH), en partenariat avec AlterGo, donne le coup d’envoi à la 5e édition de La Tournée à vos Marques !, un événement réunissant des personnes handicapées autour de compétitions sportives adaptées. L’événement se tiendra le mardi 12 mai au Pavillon sportif ...

LIRE LA SUITE

Les Saguenéens reviennent à la maison avec une victoire
Publié à 7h30

Les Saguenéens reviennent à la maison avec une victoire

Le but de Liam Lefebvre avec 3:08 à faire en troisième a permis aux Saguenéens de Chicoutimi de briser l’égalité de 2 à 2 samedi pour remporter une première victoire dans cette finale de la LHJMQ face aux Wildcats de Moncton. Au lendemain d’une défaite de 5 à 2, les hommes de Yanick Jean se devaient de mieux débuter la rencontre. Ce fut un peu ...

LIRE LA SUITE

Les clubs de soccer s’unissent afin d’offrir un premier programme élite dans le haut-du-lac 
Publié le 7 mai 2026

Les clubs de soccer s’unissent afin d’offrir un premier programme élite dans le haut-du-lac 

Les clubs de soccer de Roberval, Saint-Félicien, Dolbeau-Mistassini et Chibougamau franchissent une étape importante dans le développement du sport dans le Haut-du-Lac en unissant leurs forces pour lancer Soccer Haut-du-Lac, une nouvelle ligue élite destinée aux catégories U13 à Senior.  Initiée par le Club de soccer de Saint-Félicien, cette ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES