L’ex-député Stéphan Tremblay lance Productivité Québec

L’ex-député du Bloc québécois et du Parti québécois dans la circonscription de Lac-Saint-Jean, Stéphan Tremblay, annonce la création de sa propre firme, Productivité Québec, une entreprise qui se donne pour mission d’appuyer l’amélioration de la productivité du secteur industriel québécois.

À l’origine de cette initiative se trouve le constat de Stéphan Tremblay quant à la sous-performance du secteur manufacturier québécois en matière de productivité, comparativement à celle observée dans la majorité des pays industrialisés. Pour l’ancien député, la naissance de Productivité Québec constitue une réponse concrète à ce qu’il qualifie d’enjeu de société majeur.

Dans un communiqué, l’entrepreneur explique que cette démarche s’inscrit dans la continuité de son parcours professionnel des dernières années. Il indique avoir acquis des connaissances stratégiques en réalisant de nombreux mandats d’amélioration au sein des entreprises alors qu’il œuvrait pour la firme Mallette.

À cette expérience s’ajoute son passage comme chef de projet au Centre d’innovation aluminium-UQAC, où il dit avoir plongé au cœur des enjeux liés à l’innovation et à la productivité, tout en développant un réseau de partenaires clés.

Bien que Productivité Québec prévoit collaborer avec différents partenaires spécialisés selon les projets, une première entente stratégique a déjà été conclue avec JAMEC – Fabricant de productivité. Cette collaboration prévoit notamment que les bureaux de Productivité Québec seront établis au sein même des installations industrielles de JAMEC, à Normandin.

En contrepartie, l’entreprise hôte bénéficiera des expertises et des connaissances stratégiques développées et mises à jour par la nouvelle firme de Stéphan Tremblay. Les deux entreprises entendent d’ailleurs afficher ce partenariat en tenant un kiosque commun au Salon Horizon Aluminium, qui se tiendra les 12 et 13 mai à Saguenay.

« Il importe pour moi d’être implanté dans un environnement industriel et ayant depuis longtemps développé plusieurs projets complexes avec JAMEC, il est évident que d’implanter les bureaux au sein de leurs infrastructures industrielles était une approche gagnant-gagnant, tout comme ce le sera pour leurs clients qu’ils soient du secteur forestier, minier ou industriel. », a souligné Stéphan Tremblay.